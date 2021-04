No se irán de la televisión: Las Kardashian tendrán otra serie al terminar KUWTK

El reality show que llevó a Kim Kardashian y a sus hermanas al estrellato, ‘Keeping Up With The Kardashians’ llegará a su final en poco tiempo, pero eso no significa que dejaremos de ver a la millonaria familia en televisión. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

La misma Kim Kardashian aseguró a sus fanáticos que una vez que termine KUWTK la podremos ver aún junto a Khloe, Kourtney, y con Kendall y Kylie Jenner, en una nueva serie.

Esta se tratará de otro programa que seguirá las vidas de las Kardashian Jenner, que se estrenará a través de la plataforma Hulu.

Sin duda, ‘Keeping Up With The Kardashians’ se trata de uno de los reality shows que más impacto han creado, que inició con las carreras de Kim Kardashian, Kris Jenner y todas las hermanas del clan Kardashian Jenner.

El año pasado se anunció que luego de 20 temporadas, repartidas en cerca de doce años de transmisiones, el programa llegaría a su inminente final.

La noticia conmocionó enormemente al mundo pues, aunque el reality show no es del agrado de todos, lo cierto es que a lo largo del tiempo que estuvo en televisión reunió a un gran ejército de fanáticos en todo el globo.

Si bien estos han entristecido por el final, Kim Kardashian le dio a sus seguidores unas palabras de consolación, al asegurar que pronto la verán en televisión para otro programa, este a través de Hulu, y no en E! como ‘Keeping Up With The Kardashians’.

“¡No nos iremos por mucho tiempo! Nuestro nuevo programa en Hulu vendrá justo después de la temporada final”, escribió la socialité y empresaria a una fanática que expresó su tristeza por el término de KUWTK.

We won’t be gone long!! Our new show on @hulu will be coming after the final season https://t.co/ByED1rcvVp — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 9, 2021

En Twitter, los fanáticos han reaccionado a la noticia de un nuevo programa, sorprendidos por lo rápido que regresarán a la televisión después del programa original.

La temporada final de ‘Keeping Up With The Kardashians’ se estrenó el pasado 18 de marzo, con siete episodios anunciados al momento, el último de ellos en la espera de ser transmitido el 29 de abril.

