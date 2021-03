“No sé nada de eso”: Florinda Meza niega declaraciones de "La Chilindrina"

México. Florinda Meza, actriz y productora originaria de Juchipila, Zacatecas, México, y quien durante varias décadas interpretó a "La Chimoltrufia" y a "Doña Florinda" en el programa "El Chavo del 8", en Televisa, fue abordada por medios de comunicación en Ciudad de México y la cuestionaron respecto a si ella fue la culpable del distanciamiento entre "La Chilindrina" y su fallecido esposo Roberto Gómez Bolaños.

"No puedo opinar, no sé nada de eso", contesta Florinda Meza a periodistas ante la interrogante anterior, se reporta en distintos portales de noticias. Periodistas insistieron en el tema, y le hicieron ver que María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", en entrevista con Yordi Rosado dijo que cuando llamaba a "Chespirito" nunca le pasaban las llamadas, por eso contestó: "no sé nada de eso".

Florinda Meza. Foto de Agencia México

Finalmente, la viuda de Roberto Gómez Bolaños escapó de la prensa y no contestó más preguntas sobre el tema referido. Y sobre el tema, recordemos que la señora De las Nieves y el fallecido Gómez Bolaños estuvieron distanciados por años tras involucrarse en un pleito por los derechos de explotación por el nombre de "La Chilindrina", personaje que, confesó María Antonieta, fue nombrado por "Chespirito", pero caracterizado por ella.

Y fue en 2013 cuando María Antonieta de las Nieves reveló en Lima que le ganó un juicio a Televisa y Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", por la autoría de su personaje. "Ya 'La Chilindrina' es mía y no me la puede quitar nadie”, declaró en Lima, según se informó en su momento en distintos medios de comunicación.

Todo empezó en 1995, cuando Roberto Gómez Bolaños, creador de "Chespirito", acusó a Maria Antonieta de las Nieves por el uso indebido del personaje de "La Chilindrina", y cuatro años después empezó la batalla legal de Bolaños con el apoyo de Televisa contra Maria Antonieta, quien fue demandada en diferentes oportunidades por derechos de autor.



Bolaños alegaba que "La Chilindrina" había sido su creación para la teleserie "El Chavo del 8" y que María Antonieta de la Nieves seguía lucrando de su personaje, pero la actriz se defendía diciendo que de no ser por ella, el personaje no tendría ni vida. Y en ese entonces también María Antonieta citó que descataba una posible reconciliación entre ella y don Roberto, puesto que trató muchas veces de hablar con él pero no quiso.

María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina". Foto de Instagram

Según contó María Antonieta a Univision el 26 de julio de 2013, Gómez Bolaños, quien murió en 2014, les dijo que “el día que acabara El Chavo cada quien hacía lo que quisiera de su personaje, así quise hacerlo, le dije que iba a seguir, me dijo que sí, pero después se arrepintió y me dijo que no”.

Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves se han visto envueltas en varias polémicas, una de ellas se dio cuando supuestamente la segunda acusó a Meza de haberse entrometido en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños con la actriz Graciela Fernández, o el enojo que provocó María Antonieta cuando aseguró que el ya fallecido Ramón Valdés, quien interpretaba a "Don Ramón" en "El Chavo del 8", se drogaba, incluso cuando se refirió al supuesto romance que tuvieron Meza y Carlos Villagrán.

Pero meses atrás, María Antonieta hizo público ante medios de comunicación que no le guardaba rencor a Florida Meza por ningún motivo y hasta la felicitó por su reaparición como actriz en la película Dulce familia, además dijo que si un productor las invitara a trabajar juntas, ella no tendría ningún problema para hacerlo.

María Antonieta de las Nieves, de 70 años de edad y originaria de Santiago Ixcuintla, Nayarit, México, fue entrevistada por Yordi Rosado y entre muchas cosas le contó que sufrió demasiado para interpretar durante varios años a "La Chilindrina": "Tuve cáncer en los dos senos", le dijo, todo porque "se los apachurraba" para parecer niña.

Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba, imagínate las primeras veces que lo usé yo dije ‘a ver hasta dónde aguanto’, pues aguanté 50 años”, cuenta la señora de las Nieves, quien inició su carrera artística en 1957 cuando tenía seis años de edad e intervino en la película Pulgarcito.

Y debido a que le vendaron sus senos, esto trajo serias consecuencias a su salud, puesto que le provocó inflamaciones, acumulación de grasas, crecimiento de tumores benignos, por lo que los doctores tuvieron qué intervenir, incluso no podía alimentar a su bebé debido a que no le salía la leche, compartió también a Yordi.

Me tuvieron que operar, me encontraron cáncer en los dos senos, me pusieron una prótesis, después no me gustó porque las prótesis eran grandes, y quítalas, y me quedaron unos hoyos, no sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindrina. Y la última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque creían que tenía yo cáncer.”

La señora María Antonieta fue una de las actrices de doblaje más cotizadas de México cuando trabajó para la compañía Cinematográfica Interamericana S. A. (CINSA) a finales de los años sesenta y comienzos de los setanta, donde era ejecutiva de Televisión Independiente de México, y entre sus primeros trabajos destacan voces de niños y mujeres en series como Mis adorables sobrinos, Batman y Mi bella genio, según información en Wikipedia.

