“No sé quién es Paty Navidad, una vieja loca”, dice Cepillín

Ciudad de México.- Cepillín, el icónico payaso que marcó a una generación de mexicanos, calificó de loca y trastornada a la actriz Paty Navidad por sus publicaciones conspiranoicas sobre la vacuna contra el Covid-19.

El payasito de la tele, quien en realidad se llama Ricardo González, otorgó una entrevista para el programa Sale el Sol, donde aseguró que no tiene temor a vacunarse contra el coronavirus y lamentó que la cantante afirme que este fármaco fue creado para vigilar y controlar a la población mundial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No sean escépticos. Nos vacunaba mamá desde chiquitos para el sarampión, la rubeola, la tuberculosis, la DPT; entonces, ésta es una vacuna más. Entonces, hay que hacerlo", aseveró el cirquero.

"No sé quién es Paty Navidad, una vieja loca, perdón lo de loca porque al rato lo toman a mal; una mujer trastornada también lo van a tomar a mal. Una mujer que no sabe lo que dice, porque estar en contra del mundo y de que existe el Covid-19. Si ella dice que no existe y que van a meternos chips. Si con el puro celular ya estás bien localizado", argumentó Cepillín, antes de enviarle un beso a Navidad para calmar las aguas.

Hace unos días, Paty Nacidad se convirtió en tendencia en Twitter por acusar a Bill Gates de querer controlar a la humanidad a través de la vacuna contra el coronavirus. (Otra vez acusa Paty Navidad a Bill Gates de intentar controlar a la humanidad).

"La tecnovacuna contra el COVID-19 para mantenernos hipervigilados y ultracontrolados, a través de grandes sistemas de vigilancia y control contemporáneos", mencionó en aquel momento.