¡No se rinde! Ninel Conde vuelve a demandar a su expareja Giovanni Medina

México. Los problemas entre Ninel Conde y su expareja Giovanni Medina no paran. Ambos se tienen demandados en varias ocasiones, puesto que buscan quedarse con la custodia de su pequeño hijo, quien vive con él desde hace varios meses.

Ahora se informa en distintos portales de noticias que Ninel ha comenzado otro proceso legal en contra de Giovanni Medina, a pesar de que el pasado mes de junio perdió una demanda por supuesta violencia doméstica.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, el abogado de Ninel compartió que ella denunció civilmente al empresario por daño moral, puesto que ha hecho una serie de declaraciones a la prensa en contra de ella.

Son declaraciones que afectan su imagen, decoro, reputación, vida privada y su intimidad de Ninel, inclusive le ha afectado laboralmente. El señor, en todas las declaraciones que ha hecho a los medios, hace afirmaciones graves que tendrá que probar en su momento”, dice el abogado.

Foto de Instagram

El pasado 17 de junio, Ninel y Giovanni se vieron durante una audiencia tras la pelea legal que mantienen por la custodia de su hijo Emmanuel, a quien ella no ve desde hace más de un año y en declaraciones a la prensa ella ha dicho que Giovanni ha puesto a su niño en contra de ella.

Según reportaron varios medios de comunicación, a la salida de los juzgados, Ninel no quiso hablar con la prensa, pero Giovanni sí y dijo que en un interrogatorio el niño dijo que no quería ver a su mamá.

Y sobre el motivo de la audiencia en que Ninel y Giovanni se vieron, este dijo que fue para verificarse el estado físico y emocional de Ninel y del niño y pudo constatarse que su hijo goza de perfecto estado.

Pero el empresario puso en duda la salud mental de la famosa cantante originaria del Estado de México y aseguró que cuando fueron pareja, ella realizaba actos violentos.

Yo pondría en la mesa la salud mental de Ninel porque hay que cuidarla, atenderla”, expresó Medina.

Foto de Instagram

