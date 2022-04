"No se siente muy bien para ser honestos", así reaccionó BTS al no ganar el Premio Grammy (VIDEO)

Luego de los Premios Grammy, BTS se prepara para los cuatro conciertos presenciales que tendrán en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (8, 9, 15 y 16 de abril), como parte de su nueva gira mundial "Permission to dance on stage" .

Por su parte, RM , líder de BTS , manifestó al respecto: "no se siente muy bien para ser honestos, eso es un hecho".

Min Yoongi compartió que cuando dijeron: "el Grammy va para...", y al no haberlo ganado, rápidamente abrazó a Jimin , quien estaba sentado a su lado, diciéndole: "¡buen trabajo, lo hiciste muy bien!".

Jiminie externó haber pensado que si ganaban el Grammy, "sería una manera de pagarle a ARMY, así que eso es lo que me entristece.

"De todos modos, gracias ARMY, nos dimos otra oportunidad y aunque no ganamos, lamentablemente, realmente significó mucho estar allí", comentó Jimin. "Fue una gran experiencia para nosotros, esto no es nada para estar tristes, todos los hicimos muy bien", agregó Suga, confesando haber estado muy nervioso cuando se estaba presentando la categoría en la que estaban nominados.

Al finalizar la ceremonia de los Premios Grammy 2022 , que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, los Idols realizaron una transmisión en vivo por VLIVE desde el hotel donde se están quedando, para compartir con ARMY su sentir, al no ganar el Grammy que tanto merecen .

Los miembros de la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias emitieron su voto, otorgándole el Grammy a la rapera estadounidense Amala Ratna Zandile Dlamini, mejor conocida como Doja Cat, por su canción "Kiss me more", en colaboración con la cantante Solana Imani Rowe, quien artísticamente se hace llamar SZA.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.