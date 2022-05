"No se trata de dinero": Christian Nodal confiesa por qué filtró conversación con Belinda

México. El tema de lo que fue la relación sentimental entre Belinda y Christian Nodal ocupa titulares diariamente en periódicos y portales de noticias, y ahora se habla del por qué él filtraría una conversación que tuvo con ella.

Christian Nodal filtró a través de sus redes sociales una conversación que tuvo con su exnovia Belinda a principios de febrero, en donde se exhibe que la cantante le pide dinero.

Ahora Christian explica en Twitter qué lo hizo hacer público dicho tuit: "Sí lo hice, le llamé varias veces. Le escribí y no cambio nada. No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer."

Foto: Captura pantalla Twitter

Tras su rompimiento como pareja ocurrido el 12 de febrero del presente año, ni Belinda, ni Christian habían hablado públicamente del motivo que los llevó a concluir su romance, pero ahora él poco a poco ha ido escribiendo textos en sus redes que mostrarían el por qué se terminó su noviazgo.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió Christian en uno de sus recientes tuits.

En los textos que intercambiaron, con fecha del 4 de febrero, Belinda le pregunta a Nodal si ya recibió dinero para poder arreglarse los dientes. Esa cifra sería distinta al apoyo para los papás de la actriz de Bienvenidos a Edén.

En uno de los tuits que Christian hizo públicos y que recibió de Belinda, ella al parecer le pide dinero para arreglarse sus dientes: “Amor. ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? ¿No te va a llegar algo de dinero esta semana, a parte de lo de mis papás para que me los pueda arreglar?.”

Pero luego Belinda le enviaría a Christian Nodal otro mensaje en Twitter en el que le dice que se arrepiente de todo lo que ha sufrido con él: "Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

Días atrás en Twitter también un seguidor de Belinda le pidió que no volviera con él porque ella estaba muy bonita y él era un naco, comentario que leyó la mamá de la cantante y le festejó con un emoji de aplausos, tal hecho desató la molestia de la abuelita de Nodal y la llamó junto a su hija "vividoras".