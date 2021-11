¡No será hospital! Markitos Toys anuncia consultorios médicos gratuitos para niños

Culiacán.- El youtuber y empresario Markitos Toys anunció en su más reciente video que siempre no construirá un hospital como había externado con anterioridad, pero sí hará consultorios médicos para niños necesitados en Sinaloa.

En el material audiovisual de nombre "LES PRESENTO MI EQUIPO DE GRABACION | ¿Es costoso? | Markitos TOYS", el originario de Culiacán detalló su idea de brindar servicios médicos especializados gratuitos o a bajo costo.

Será iniciando el mes de diciembre de este 2021 cuando el líder de los Toys sacará al mercado una gorra de edición limitada cuyo precio y diseño aún no es público, aunque dijo no creer que supere los mil pesos. Esta mercancía se relaciona directamente con los consultorios.

"Tengo meses pensando cómo sacar una dinámica(..)donde salgamos ganando ustedes, yo y eso que quiero hacer para los niños".

Todas las personas que adquieran el producto tendrán acceso a un club exclusivo de Markitos en Telegram, donde mandará contenido especial y mantendrá comunicación con sus fans. Con el dinero recolectado de las ventas comprará un carro, regalará un viaje todo pagado con el team Toys y el resto será invertido en su proyecto del área de salud.

"Con ayuda de ustedes vamos a hacer posible esos consultorios médicos. Quiero que sean completamente gratuitos para todos esos niños que no cuentan con el dinero para ir con un dentista, pediatra, oculista y quien sabe que otras especialidades médicas haya ahí".

Markitos Toys explicó que ya "casi" termina de pagar el terreno donde se construirán los consultorios, y afirmó que en eso ha invertido gran parte del dinero obtenido por las ventas de la gorra "Sumar Restar".

"Todavía no puedo decir que es mío porque no lo he liquidado, entonces no me quiero adelantar", dijo.

El influencer culichi puntualizó que algunos de los servicios especializados que tendrán los consultorios médicos son pediatra, oftalmólogo, dentista, entre otros. Además reiteró su intención de ofrecer servicios gratuitos a menores de edad.

Leer más: Mhoni Vidente te dice cuál es tu arcángel, tu color y número de la suerte

"Muchos me han querido asustar o aconsejar que será muy difícil porque se ocupa mucho dinero. Voy a seguir trabajando y con el apoyo de ustedes lo voy a lograr", expresó Markitos Toys.