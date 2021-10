No siempre fueron insultos como "quítate perra", Andrea Legarreta recuerda linda etapa con Alfredo Adame

Andrea Legarreta habló sobre su enemistad con Alfredo Adame, durante una entrevista para el show de YouTube "En casa de Mara" de la periodista Mara Patricia Castañeda. La conductora del programa "Hoy" no pudo evitar las lágrimas al recordar la linda etapa que vivió junto al actor y también presentador de televisión, asimismo se mostró sensible por los ataques que ha recibido de su parte.

Hace varios años Alfredo Adame y Andrea Legarreta trabajaron juntos en el programa "Hoy"; entre ambos había buen compañerismo y una gran amistad. "No voy a ahondar mucho, te diré qué recuerdo de mi etapa en 'Hoy' con Alfredo, fue una etapa linda de compañeros, todos. Talina Fernández, Sofía Villalobos, 'El Capi' Albores".

Alfredo Adame, ex candidato a Diputado Federal por el Distrito 14 (abanderado por el partido Redes Sociales Progresistas), ha manifestado estar convencido de que Andrea Legarreta fue la causante de su salida de "Hoy", asimismo la ha culpado de haber estado muchos años vetado de Televisa.

En repetidas ocasiones la ha insultado ante las cámaras de televisión e incluso, llegó a asegurar que le fue infiel a su esposo Erik Rubín, integrante del grupo Timbiriche, con un alto ejecutivo de Televisa. "Es falsa, es una mujer de doble moral, es una mujer pues de muy mala reputación".

En su charla con Mara Patricia Castañeda, la también actriz de telenovelas Andrea Legarreta, manifestó que al "principio me dolió, ya no". Le han dolido los ataques y declaraciones de Alfredo Adame "porque no hacen sentido con lo que compartimos, para mí no fue ninguna pesadilla trabajar con él".

Él fue quien manejó mi coche de novia, él fue quien grabó uno de los videos de mi boda, fue uno de mis testigos en el civil. ¿Qué pasó después? No sé, no lo entiendo.

Andrea Legarreta comentó que toda esta situación ha lastimado también a sus seres queridos, generando mucho enojo, dolor y frustración. "Según tengo entendido, piensa que por mí él dejó de trabajar en 'Hoy'".

Al respecto, la conductora del matutino de Las Estrellas, dejó muy en claro no tener el poder de correr personas de Televisa, como mucho se ha dicho. "Yo no contrato ni corro a nadie, no tengo ese poder, ni quisiera tenerlo, entre esa sarta de mentiras he referido que la historia de cada quién hable por sí sola".

Tiempo atrás Alfredo Adame declaró lo siguiente: "Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo, me bloqueó, me vetó con todas las televisoras y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes".

