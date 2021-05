No solo Ángela, Majo Aguilar también heredó belleza y talento artístico de su abuela Flor Silvestre

Antonio Aguilar y Flor Silvestre, los patriarcas de la Dinastía Aguilar, forjaron el camino para que las nuevas generaciones de esta querida y respetada familia, continuarán con el legado musical que ambos les han dejado como herencia. Las nietas de Guillermina Jiménez Chabolla, quien fuera considerada la "Reina de la canción mexicana", son su vivo retrato; tal es el caso de la joven cantante Majo Aguilar.

Recientemente Majo Aguilar llevó a cabo su debut en la música ranchera con el lanzamiento de la canción "No voy a llorar", un adelanto de lo que será su EP.

En el video musical Majo demostró que no solo su prima Ángela Aguilar heredó la belleza y el talento artístico de su abuela Guillermina Jiménez Chabolla, quien fuera conocida como Flor Silvestre.

La hija del también cantante Antonio Aguilar Jr., primogénito del matrimonio de Antonio Aguilar ("El Charro de México") y Flor Silvestre, mostró varias similitudes con su fallecida abuela tanto en la manera de interpretar su canción, como en la vestimenta. Incluso hasta en la manera como se maquilló, a excepción de unas escenas donde usa un llamativo sombreado en los ojos.

"Ella tiene el tono de voz de su abuelita Flor Silvestre y el parecido físicamente también", comentó un fan en su video en YouTube. "Vi a tu abuelita en ti, la voz, la forma de cantar, sus gestos, yo pensaba que Ángela era muy parecida a su abuelita, pero hoy la veo en ti, mucha suerte y éxito", manifestó otra persona.

No cabe duda lo que se hereda, no se hurta dice un dicho conocido, felicitaciones, me hiciste recordar a la señorona Flor Silvestre.