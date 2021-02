No sólo Ariana Grande, también Rosalía podría acompañar a The Weeknd en el Super Bowl

A pocos días de celebrarse el Super Bowl, otro artista podría presentarse en el espectáculo de medio tiempo junto a The Weeknd. Se trata de Rosalía, con quien el cantante ya tiene una canción.

La cantante española Rosalía, quien recientemente estrenó una canción junto a Billie Eilish, ‘Lo vas a olvidar’, podría adentrarse aún más en el mercado internacional, y ser la segunda artista proveniente de España en cantar en el Super Bowl, y la primera artista femenina española en hacerlo, marcando historia.

Rosalía se unirá al show de medio tiempo que encabezará el cantante canadiense The Weeknd, y que se llevará a cabo este fin de semana.

En días pasados, comenzaban los rumores de una supuesta participación de Ariana Grande y Daft Punk durante el medio tiempo del Super Bowl encabezado por The Weeknd, que, si bien no se ha confirmado, el rumor ha tomado bastante fuerza desde que inició.

Recordemos que The Weeknd ya cuenta con canciones en su repertorio con ambos artistas, siendo de gran éxito en las listas y llevándose nominaciones y premios.

Con Ariana Grande, The Weeknd había cantado la canción ‘Love Me Harder’ para el segundo álbum de la cantante. Por su parte, con el legendario dúo de DJ’s, el canadiense grabó dos canciones para su álbum ‘Starboy’: una que lleva el mismo nombre del álbum, y ‘I feel it coming’.

Mientras que The Weeknd ha permanecido en total silencio en cuanto a lo que se verá en su espectáculo, y la lista de invitados se ha mantenido celosamente en secreto, las especulaciones siguen corriendo entre aquellos que alguna vez han cantado junto al intérprete de ‘Can’t feel my face’.

Ahora, una nueva artista se escucha entre la infinidad de rumores. La cantante española Rosalía podría también acompañar a The Weeknd en el espectáculo de medio tiempo para este Super Bowl LV.

Como en el caso de los demás artistas, ningún rumor ha sido confirmado, y ambos artistas han hecho oídos sordos a las especulaciones que rondan por las redes sociales, sin confirmar ni negar nada de lo que se ha dicho.

The Weeknd y Rosalía ya habían colaborado juntos en una versión remix del éxito ‘Blinding Lights’, lanzada el año pasado.

De ser así, Rosalía se convertiría en la primera artista femenina de España en ocupar un lugar en el medio tiempo del Super Bowl, y la segunda española en general en participar en él, luego de que Enrique Iglesias lo hiciera en el 2000, a un lado de Phil Collins, Christina Aguilera y Toni Braxton.

¿Qué esperar del espectáculo de medio tiempo de The Weeknd?

De momento, poco se sabe de lo que The Weeknd presentará este domingo 7 de febrero en el estadio Raymond James, en Tampa, Florida, pues se pretende mantener la sorpresa hasta el momento en que salga al escenario.

De acuerdo con la revista Billboard, en este se estima un gasto de aproximadamente 7 millones de dólares.