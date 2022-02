No solo Belinda y Christian Nodal, Aleida Núñez también ¿confirma su ruptura con Bubba Saulsbury?

También fue cuestionada si volvería a casarse y ser mamá por segunda ocasión, "la verdad es que ahorita ya no tengo contemplado eso". Sin embargo, Aleida Núñez no descartaría tener otro hijo a través del vientre de su hermana . Cabe mencionar que la actriz de telenovelas tiene un hijo llamado Alexander de ocho años de edad, fruto del matrimonio que tuvo con Pablo Glogovsky, de quien se divorció en el 2017.

Aleida Núñez agregó que desafortunadamente por la distancia, "a veces eso nos afecta para que pueda haber una conexión cercana". No quiso ahondar más en el tema, pues está pasando por momentos tristes ante la muerte de su perrito Bambi, quien estuvo a su lado por 15 años.

"Desafortunadamente, la distancia no juega a favor", expresó la también cantante de 41 años de edad y originaria de Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México . Cabe mencionar que su ahora ex novio vive es oriundo de Odessa, Texas, Estados Unidos.

Recordemos que su relación amorosa se dio a conocer a principios de este año, luego de un viaje que realizaron al Medio Oriente, visitando ciudades como Dubái, Abu Dabi (capital de los Emiratos Árabes Unidos) y Estambul, Turquía. Aunque Aleida Núñez no publicó fotografías junto a Bubba Saulsbury , él si lo hizo en su perfil de Facebook.

En un encuentro que tuvo con unos medios de comunicación, la hermosa actriz mexicana Aleida Núñez , sorprendió al dar a conocer que su relación amorosa con el empresario estadounidense Bubba Saulsbury habría terminado . Mencionó que el tener un noviazgo a la distancia no funcionó para ellos .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

