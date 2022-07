¡No solo Christian Nodal es dadivoso! Alfredo Adame regaló un auto BMW a su productor y mánager

"Bravo Alfredo, que tu generosidad se te multiplique en bendiciones", "bendiciones a ambos y siempre he dicho, que tú eres muy buena persona, solo hay gente que te saca los demonios y se topan con pared", "eres increíble Alfredo, Dios te dará mucho más", "Alfredo que generoso, debería haber más gente así", "que gran corazón tienes de verdad, Dios te regresé todo multiplicado, a mí regálame tu amistad" y muchos más, son los comentarios al respecto.

A manera de broma, el ex conductor del programa "Hoy" dijo: "que por su trabajo, ni por su esfuerzo, ni por ni madres, se lo regalé para que se vaya por las hamburguesas, porque él es el oficial que va por las hamburguesas, por eso se lo regalé". Posteriormente, fuera de broma, Alfredo Adame manifestó, "con todo cariño mi querido Fer".

Pues aquí les presumo el coche que me acaba de regalar Alfredo Adame, este BMW precioso, por mi trabajo, por mi esfuerzo, bien chingón.

Pero el ex novio de la cantante y actriz española Belinda , no es el único dadivoso con las personas a su alrededor. El actor mexicano Alfredo Adame también le regaló un lujoso vehículo a su mánager y productor Fernando Ramírez .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

