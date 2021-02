No solo Evan Rachel Wood, cuatro mujeres más acusan de abuso sexual a Marilyn Manson

En el 2018 Evan Rachel Wood compartió su testimonio frente al Senado de California de la Seguridad Pública para aprobar el Phoenix Act, en defensa de las víctimas de violencia doméstica, donde hizo fuertes revelaciones. La actriz estadounidense aseguró haber sufrido abuso sexual y torturada tanto física y psicológica por parte de un hombre mayor cuando ella tenía 18 años de edad.

En aquella ocasión Evan Rachel Wood, protagonista de la serie de HBO "Westworld", no reveló la identidad de esta persona que tanto daño presuntamente le había ocasionado. La mañana de este lunes sorprendió al dar a conocer el nombre. A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, expresó:

El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson, comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años.

La ex novia del cantante estadounidense Marilyn Manson, manifestó que le "lavaron el cerebro" y manipularon hasta la sumisión, resaltando que ya no iba a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. "Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas, todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio".

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson tuvieron una relación amorosa que comenzó en el 2006. Foto: Scott Wintow / AFP

Pero no solo la actriz Evan Rachel Wood, quien hoy en día tiene 33 años de edad, fue la única en acusar a Marilyn Manson por abuso sexual. La revista Vanity Fair publicó el testimonio de cuatro mujeres más. Ashley Walters manifestó seguir sufriendo trastorno por estrés postraumático y luchando contra la depresión. Contó que se mantuvo en contacto con otras personas que habían pasado por estos mismos traumas.

"Mientras todos luchábamos, como hacen los sobrevivientes, para seguir adelante con nuestras vidas, seguía escuchando historias inquietantemente similares a nuestras propias experiencias, quedó claro el abuso que ha causado, continúa infligiendo a muchos y no puedo quedarme al margen y dejar que esto le suceda a otros. Brian Warner debe rendir cuentas".

Sarah McNeilly, otra de las supuestas víctimas de Marilyn Manson, mencionó haber tenido miedo de atraer la atención sobre sí misma para evitar terminar en su punto de mira de nuevo. Como resultado de la forma en que el cantante la trató, aseguró sufrir problemas de salud mental y trastorno de estrés postraumático, que han afectado sus relaciones personales y profesionales, su autoestima y sus metas personales. "Creo que le gusta arruinar la vida de las personas, estoy en apoyo de todo lo que tiene y todos se presentarán, quiero que Brian rinda cuentas por su maldad".

Por su parte quien se identificó solamente como Gabriella, relató: "me ha llevado cinco años hablar y decir que estaba en una relación abusiva. Me han diagnosticado trastorno de estrés postraumático y todavía tengo pesadillas, bloqueé muchos de los recuerdos, pero los sentimientos permanecen y se manifiestan de varias maneras. La razón por la que finalmente estoy compartiendo esta experiencia traumática es por mi curación y porque he terminado de estar en silencio. No creo que sea justo que alguien no sea responsable de sus horribles acciones, no soy una victima, soy un sobreviviente".

Por último, Ashley Lindsay Morgan, compartió que al día de hoy tiene terrores nocturnos, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y sobre todo, un TOC paralizante, "trato de lavarme constantemente para sacarlo o quitarme de encima, me adelanto para que finalmente se detenga".

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson tuvieron una relación amorosa que comenzó en el 2006 y salió a la luz pública en el 2007; se separaron en el 2009 por una fuerte crisis de pareja. Al poco tiempo ambos se involucraron con otras personas de forma pasajera. En enero de 2010 retomaron su relación amorosa, luego de que Brian Warner le pidiera matrimonio en medio de un concierto en París, Francia. Su compromiso solo duró unos meses, pues en agosto de ese mismo año se separaron definitivamente.

Ante las acusaciones en contra del cantante nacido el 5 de enero de 1969 edad en Canton, estado de Ohio, Estados Unidos, el sello discográfico Loma Vista Recordings dio a conocer a través de sus redes sociales: "a la luz de las inquietantes acusaciones de hoy hechas por Evan Rachel Wood y otras mujeres señalando a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover más su álbum actual con efecto inmediato. Debido a estos preocupantes desarrollos, también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro".

Marilyn Manson lanzó el 11 de septiembre de 2020 "We are chaos (Somos caos)", su undécimo álbum de estudio bajo el sello discográfico Loma Vista Recordings. Hasta el momento el cantante de 52 años de edad no ha comentado nada sobre estas fuertes acusaciones en su contra.