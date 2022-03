No solo Jada Pinkett Smith, la actriz Kirsten Dunst también fue humillada en los Óscar por Amy Schumer

"Aprecio el amor por Kirsten Dunst. ¡Yo también la amo! Fue un momento coreografiado en el que ella estaba involucrada, no faltaría al respecto a esa reina de esa forma".

La comediante levantó de su asiento a Kirsten Caroline Dunst y se sentó al lado de Jesse Plemnons, quien mostró su descontento por lo ocurrido. "¿Sabías que esa es mi esposa?", le dijo el actor originario de Dallas, Texas, Estados Unidos. Amy Schumer agregó: "¿estás casado con esa rellena asientos? Oh, eso es raro".

Pero Jada Pinkett Smith no fue la única humillada durante la gala de los Óscar 2022 , sino también la actriz estadounidense-alemana Kirsten Dunst . La comediante Amy Schumer , una de las anfitrionas de la ceremonia, hizo una broma al llamarla una "rellena asientos" .

Tal fue el caso de la broma que hizo el comediante Chris Rock sobre la actriz, cantante, compositora y empresaria estadounidense Jada Pinkett Smith y la alopecia que padece desde hace unos años, lo que no fue del agrado para ella y para su esposo Will Smith (ganador del Óscar como "Mejor actor"), quien subió al escenario para abofetearlo .

Francisco Inzunza

