No solo Nath Campos, la actriz Eréndira Ibarra revela: "me han violado y han abusado de mí"

Eréndira Ibarra, reconocida actriz mexicana en series como "Sense8" e "Ingobernable", decidió no callar más y ha sorprendido al revelar a través de sus redes sociales, haber sufrido abuso sexual. Esta confesión la lleva a cabo luego de la denuncia que hizo la youtuber Nath Campos, al dar a conocer que el también influencer Ricardo González, mejor conocido como Rix, abuso de ella hace unos años luego de haber asistido a una fiesta con otros amigos.

La hija del periodista y productor Epigmenio Ibarra, fundador de la productora televisiva Argos Comunicación, manifestó que la historia de Nath Campos "me sacudió y me triggerio profundamente".

En esta cuenta no se solapa a violadores no importa quien sean, si son familia, amigos, papás. A mi me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y basta, nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio.