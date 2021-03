No solo Tefi Valenzuela, Jeanette Karam también demanda a Eleazar Gómez por supuesta violencia

Jeanette Karam prepara con su equipo de abogados una nueva demanda por violencia en contra del actor Eleazar Gómez, quien se encuentra en prisión desde noviembre de 2020 por la fuerte golpiza que le dio a su novia Stephanie Valenzuela (también conocido como Tefi Valenzuela). Son varias las mujeres que han alzado la voz para denunciar la supuesta violencia física de parte del protagonista de la telenovela "Atrévete a soñar".

En una entrevista para el show de televisión "Despierta América" de la cadena Univisión, la modelo Jeanette Karam dio a conocer que procederá legalmente en contra de su ex novio Eleazar Gómez. Su caso en los juzgados dará inicio una vez que concluya la demanda de Stephanie Valenzuela, en contra del también cantante de 34 años de edad.

Cuando vinculen a proceso a Eleazar, después va a empezar mi juicio en contra de él y la diferencia simplemente va a ser que en mi caso él ya no es primo delincuente.

Jeanette Karam, quien terminó su relación con el actor en septiembre del 2020, comentó que el equipo de abogados de su supuesto agresor, no podrá utilizar el recurso legal de ser culpable por primera vez, situación que podría derivar en que Eleazar Gómez (ex novio de la cantante y actriz Danna Paola) permanezca más tiempo detenido en el reclusorio. "Y pues va a ser acusado prácticamente por el mismo delito, entonces ya no va a poder tener estas alternativas legales a las que el ahorita se está acogiendo".

En la entrevista para el programa de televisión antes mencionado, Jeanette Karam (ganadora del certamen de belleza Miss Ciudad de México en el 2018), se le cuestionó si tiene conocimiento sobre si existen más denuncias en contra de Eleazar. "La verdad de las demás, ya he hablado con algunas, no con todas y sé que algunas tienen ganas, pero creo, tengo entendido, que por el tiempo ya no procede, tristemente".

La modelo mexicana participó en la marcha feminista en el reciente Día internacional de la Mujer. En su espalda se escribió el siguiente mensaje: "Eleazar Gómez agresor". Asimismo en sus redes sociales manifestó la marcha del 8M para ella fue una catarsis, "una marcha de y para nosotras, en femenino y en plural".

Soy la nieta de la mujer que humillaste, agrediste. La hija de la que violentaste, abusaste y soy la hermana, la tía, la amiga, la vecina de las morras que jamás en tu vida vas a tocar. Yo soy la que siempre les va a creer.

Contó que durante la marcha vio mujeres tan fuertes, tan valientes, a las que no venció el miedo de ser arrestadas o que peligrara su integridad física. "Mujeres dispuestas a sacrificar todo por nosotras; por las que fueron, las que estamos, las que aún no llegan y las que perdimos en el camino. Feministas que ni se conocían, ni no nos conocen a todas y que, a pesar de ello, arriesgan todo por nosotras; por un futuro mejor, uno digno". En su post resaltó que eran todas una bola de desconocidas, pero nada de eso importó: "si tocan a una, responderemos todas, si vandaliza una, fuimos todas".