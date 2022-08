¡No solo con Fernando del Solar! Ingrid Coronado mantiene demanda en contra de su ex Charly López

La conductora de televisión Ingrid Coronado no solo tenía un proceso legal con el fallecido Fernando del Solar (el cual sigue vigente), sino también mantienen una demanda que interpuso en contra de su ex esposo, el cantante y empresario Charly López, uno de los integrantes del grupo Garibaldi y padre de su hijo Emiliano.

La demanda de Ingrid Coronado, ex integrante de Garibaldi y ex conductora del programa "Venga la alegría", en contra de Charly López, se debe al pago de unas rentas y al pago de la mitad de la casa que compartieron cuando estuvieron casados.

"El proceso que llevo con la señora Ingrid es largo, pero tuve que ir a hacer mi declaración y todo muy bien", comentó Charly López, de 52 años de edad y originario de la Ciudad de México, durante un encuentro con varios medios de comunicación. "Fueron mis testigos, fueron los de ella y creo que ella fue hace una o dos semanas y hoy me tocó a mí para ir a narrar los hechos".

El integrante de Garibaldi manifestó sentirse decepcionado y traicionado por Ingrid Coronado, pues podrías esperar una demanda de cualquier persona, "pero de una persona que es la madre de tu hijo, nunca. Yo no sería capaz de hacerle daño a ella ni a nadie, pero cuando te llega el trancazo dices: 'ah caramba, no me lo esperaba'".

En la opinión del cantante Charly López, su ex esposa se equivocó al demandarlo y está convencido de que ganará dicha demanda.

"Como sé que tengo la razón, estoy totalmente tranquilo porque tengo los elementos, porque creo que la gente tiene derecho a equivocarse, todos tienen derecho a equivocarse o nos hemos mal asesorado y creo que la señora Ingrid se equivocó. No tengo ningún tema con ella, lo hizo y lo están viendo sus abogados y en algún punto salí a decir: 'aquí está el documento', yo no quiero su dinero, es la madre de mi hijo, no quiero lastimarla".

La historia de amor entre Ingrid Coronado y Charly López comenzó cuando formaron parte de Garibaldi. Contrajeron matrimonio en 1998, cuando la cantante tenía cuatro meses de embarazo; fue en el 2004 cuando se separaron, cuando su hijo Emiliano tenía seis años de edad.

Por otra parte, hace unas semanas se dio a conocer que Ingrid Coronado había demandado a su ex esposo Fernando del Solar, unos días antes de su muerte, por la manutención de los hijos que tuvieron, Paolo y Luciano.

La conductora de televisión informó que, en realidad, fue Fernando del Solar quien la demandó en el 2016, al promover una demanda de divorcio en su contra, la cual fue turnada al Juzgado Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México. Este proceso aún se encuentra pendiente de resolución definitiva, por lo que en mayo pasado, la jueza de la causa ordenó, oficiosamente, la realización de un estudio socioeconómico a ambas partes.