¡No solo fueron dos mil rosas! Bubba Saulsbury también regaló a Aleida Núñez un costoso bolso Gucci

Hace unos días la hermosa cantante, actriz de telenovelas y empresaria Aleida Núñez, celebró sus 41 años de vida. Para esta ocasión tan especial, organizó una fiesta con sus seres queridos en un restaurante de la Ciudad de México, y aunque su novio Bubba Saulsbury no pudo estar presente, le envió unos costosos regalos de cumpleaños que ella misma mostró en sus redes sociales.

El millonario petrolero de origen estadounidense, le hizo llegar a su amada Aleida un gran arreglo floral con dos mil rosas rojas. "Festejando mi cumpleaños, gracias por el detalle Bubba", expresó en una de sus publicaciones en su feed de Instagram, red social donde tiene más de tres millones de seguidores.

Aleida Núñez recibió este "detallito" de su novio.

Pero este no fue el único detalle que tuvo Bubba con la también ex reina de belleza. Aleida Núñez también recibió de parte de su novio, un costoso bolso de la firma italiana Gucci. Se trata de un bolso de hombro GG Marmont pequeño de Matelassé.

De acuerdo con el portal web de Gucci, dicho accesorio tiene un precio de dos mil 350 dólares, más de 48 mil pesos mexicanos.

Luego de su fiesta de cumpleaños, la actriz originaria de Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México, posteó una fotografía usando un diminuto vestido que remarcaba muy bien sus sexys curvas, sin embargo, algo que llamó mucho la atención, fue el bolso Gucci que mostró. "Gracias por mi regalo B", escribió Aleida (la "B" en referencia a la primera letra del nombre de su novio).

Aleida Núñez mostró los regalos que recibió de Bubba.

Estas son algunas características del costoso bolso Gucci de Aleida Núñez:

Tiene una silueta estructurada.

Cierre de cremallera en la parte superior, con pieza metálica de doble G.

Bandolera de cadena con detalle de hombrera de piel.

De piel matelassé con motivo chevron y GG en la parte trasera.

Piezas metálicas de color oro viejo.

Bolsillo interior abierto.

Bandolera de cadena de 60 cm de altura.

Por otra parte, en una charla con varios medios de comunicación que asistieron a su fiesta de cumpleaños, la cantante contó haber conocido a Bubba Saúl Saulsbury de 51 años de edad (empresario y activista político originario de Odessa, Texas, Estados Unidos), en octubre del año pasado y fueron presentados por una amiga que tienen en común.

"Estuvimos en San Miguel de Allende y de ahí la verdad nos llevamos increíble, empezó a visitarme acá en México, es de Texas. De ahí le platiqué, le digo me voy a ir a Asia el fin de año porque tengo contemplado ir a estos lugares y me dice, 'yo también tengo unos días libres ¿por qué no nos vamos juntos?' y de ahí fue donde decidimos irnos y así fue".

Mencionó estar llevando la relación poco a poco: "vamos a ver qué va a ir pasando, obviamente sí se pretende una relación seria".