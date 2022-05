¡No solo la abuelita! Cristy defiende a su hijo Christian Nodal de los ataques de la mamá de Belinda

En esta nueva polémica, Christian Nodal publicó una supuesta conversación con Belinda , donde la evidenció por pedirle dinero para ella y sus padres , argumentando que "cuando me cansé de dar, se acabó todo".

Cabe recordar que otra supuesta familiar del intérprete también salió en su defensa. Se trata de su abuela. En redes sociales se viralizó un comentario, presuntamente, escrito por ella: "para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras, están equivocadas, hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras, que en mi tierra se les llama pu... quien va de hombre en hombre. A, perdón, se me olvidaba que es blanca con ojo azul, perdón, disculpen ustedes".

Aunque la mamá de Christian Nodal no mencionó los nombre de Belinda o el de su progenitora, sus seguidores interpretaron estas palabras como un claro mensaje para ellas, ante los ataques que ha recibido su hijo .

"No es necesario mostrar belleza a los ciegos ni decir verdades a los sordos, basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confío en ti, las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, esos sí nos ganan o nos pierden para siempre".

Cristy Nodal , mamá del joven cantante, ganador de varios premios Latín Grammy, publicó un mensaje en las stories de su perfil en Instagram, en el cual manifestó que no se debe decepcionar a la persona que confió en ti .

"El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron", expresó la mamá de Belinda en Instagram, a lo que el ex novio y prometido de su hija le respondió vía Twitter:

Todo comenzó hace unos días, cuando la mamá de la cantante y actriz española Belinda, le dio like y aplaudió un comentario de una fan de su hija, donde llamaba "naco" a Christian Nodal . Acto seguido, la señora Belinda Schüll insinuó que el cantante originario de Caborca, estado de Sonora, México, estaba "colgándose" de la fama de su hija, quien forma parte de la nueva serie de Netflix, "Bienvenidos al Edén".

Cuando la "tormenta" en el tema de la controvertida separación de los cantantes Christian Nodal y Belinda , parecía haberse calmado, una serie de comentarios en redes sociales, desató una nueva polémica. El cantautor mexicano y su ex suegra, Belinda Schüll, protagonizaron una "pelea" , haciendo fuertes comentarios uno del otro . Ante esto, los familiares del intérprete de temas como "Botella tras botella" o "Adiós amor", han tomado partida.

