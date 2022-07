No solo los integrantes del Wooga Squad, Park Bo Gum también es de los mejores amigos de V de BTS

Kim Taehyung, mejor conocido como V, uno de los integrantes de BTS, forma parte de un famoso grupo de mejores amigos con Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Peakboy y Park Hyung Sik, quienes se hacen llamar Wooga Squad, quienes, por cierto, protagonizaran el reality show "In The Soop: Friendship Trip", un spin-off de "In The Soop", que anteriormente protagonizaron Bangtan Sonyeondan y Seventeen.

Además de los miembros del Wooga Squad, V también tiene una grandiosa amistad con el actor surcoreano Park Bo Gum, protagonista de dramas como "Reply 1988", "Amor bajo la luz de la luna", "Encuentro" y "Recuerdos de juventud".

Park Bo Gum y V de BTS se conocieron en el 2015, por un amigo en común que actuó en el K-Drama "Tomorrow Cantabile".

Kim Taehyung y Park Bo Gum, el dúo dinámico.

En aquel entonces, Park Bo Gum era el presentador del conocido programa "Music Bank", transmitido por el canal de televisión surcoreano KBS2. En una entrevista en el programa "Celebrity Bromance", Kim Taehyung contó que su amistad comenzó al tener varias cosas en común.

Nos conocimos porque él era el presentador de un programa musical, intercambiamos números telefónicos una vez, mientras hablábamos, encontramos cosas en común como nuestros hobbies.

Park Bo Gum y V tienen muchas cosas en común.

Por su parte, Park Bo Gum dijo en otra entrevista, que V fue quien dio el primer paso para que surgiera esta amistad. "Yo ya era fan de BTS porque sus canciones y sus bailes son geniales. V dijo que teníamos a alguien en común, un amigo que también actuó en Tomorrow Cantabile".

Él quería mi información de contacto, así que se lo preguntó a su amigo, después, contactó conmigo y hemos sido buenos amigos desde entonces.

A través de redes sociales, ambos han compartido con sus miles de fans, algunos de los momentos de su gran amistad, mostrando lo maravilloso que la pasan cuando logran salir juntos.

Cuando V de BTS debutó como actor en el drama histórico "Hwarang: The Beginning", donde conoció a sus amigos del Wooga Squad, Park Seo Joon y Park Hyung Sik, recibió buenos tips de Park Bo Gum, "¿qué consejo podría darle? No paraba de decir que quería actuar. Así que le hablé de cosas que podrían serle de utilidad".

Ambos se apoyan en sus respectivas actividades como artistas. Park Bo Gum ha acudido a algunos conciertos de BTS, además como fan, ha asistido para apoyar a uno de sus mejores amigos.

El más reciente encuentro que tuvieron fue en la Semana de la Moda Masculina de París. Fueron invitados personalmente, al igual que Lisa de BLACKPINK, por el diseñador francés Hedi Slimane, a su desfile de modas Celina Men's Summer 2023, donde presentó su colección primavera/verano, en el icónico Palais de Tokyo, un Museo de Arte Moderno en la capital francesa.

Te recomendamos leer:

Después de haber conquistado la Semana de la Moda Masculina de París, regresaron a casa en un avión privado. En las stories de su cuenta en Instagram, V publicó una fotografía abrazando a Park Bo Gum, donde ambos compartieron la fabulosa amistad que los ha unido durante varios años.