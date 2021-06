“No somos sicarios, somos músicos”: Armando Camacho de Los Máximos aclara la verdad sobre video viral

A través de las redes sociales se viralizan videos de todo tipo, desde musicales, parodias, etc. Hace unos días se dio el caso en Tik Tok, donde surgió un clip donde se muestra un joven armado con un mensaje para su maestro.

Sin embargo, todo se trató de un músico quien había hecho el video a manera de broma, esto durante la grabación de un video musical, sin pensar que lo que para él era un juego podría convertirse en algo viral que dio la vuelta en múltiples redes sociales.

Armando Camacho, vocalista de la agrupación Los Máximos, quien es la persona que aparece armada frente a la cámara, aclaró para DEBATE la realidad del video que causó polémica en la red.

Según relató Camacho, lo del video fue una situación que se salió de su control. Originalmente subido a su cuenta de Instagram, posteriormente fue retomado en otras redes sociales, y posteriormente viralizado y tomado como real.

Ante ello, Armando Camacho señaló que ha recibido insultos a través de las redes, por lo que decidió salir aclarar la realidad, junto a sus compañeros del grupo Los Máximos.

“Nosotros estábamos grabando un video musical, somos un grupo norteño y pues el video se hizo viral. En lo personal estoy consciente del poder de las redes sociales, es un arma de doble filo ya que en lo que cité en el video, si he recibido ofensas, insultos y pues aquí estoy para aclarar la situación”, indicó.

En el video viralizado, compartido por el usuario de nombre @StiloCuliacán se muestra a un joven usando ropa estilo militar y equipo táctico, que en realidad eran de utilería para dicho video musical para una canción que el grupo está promocionando.

"Díganle al profe que no pude meterme a la clase, que me matí a chambear con 'La Chapiza'", expresa el protagonista del video, que se trataba de Armando Camacho.

“Nosotros solo estamos grabando un video oficial y me hago responsable porque se me hizo fácil hacer el video, pero nunca me imaginé que se pudiera viralizar, y yo simplemente soy un músico”.