"No son mi sangre", asegura Alfredo Adame de los hijos que tuvo con la actriz Mary Paz Banquells

México. Alfredo Adame y Mary Paz Banquells estuvieron casados y procrearon tres hijos juntos, pero luego vinieron una serie de problemas entre ellos y se separaron. Ahora él asegura que ellos "no llevan su sangre".

Alfredo Adame vuelve a estar en polémica ahora tras unas declaraciones en contra de sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells, además de paso se lleva a su exesposa Mary Paz Banquells.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre y no son mis hijos. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año”, citó Adame en las afueras de Televisa San Ángel, según reportan varios portales de noticias.

Adame, quien fue galán de telenovelas como Bajo un mismo rostro y La madrastra, descarta una posible reconciliación con los jóvenes, con quienes tiempo atrás rompió relación familiar y de ellos expresa también que no quiere que sean sus hijos: "mi sangre no es así”.

Mary Paz Banquells con los tres hijos que tuvo con el actor Alfredo Adame. Foto: marypazbanquells_oficial / Instagram

Además Adame confirma que ya está separado legalmente de Mary Paz. "Ya estamos divorciados, ya nada más queda la división de bienes, que no le toca nada, porque yo estoy casado por bienes separados, y ella nunca puso un peso partido por la mitad y lo de la pensión, arreglarla”.

Recordemos que Alfredo Adame se mantiene alejado de sus hijos, decidió sacarlos de su testamento, luego de que el mayor de ellos lo enfrentó durante el proceso de divorcio con Mary Paz Banquells.

El rompimiento de Adame con sus hijos habría sido por distintos motivos, y respecto al menor de ellos, se dice que presuntamente lo rechazó por su orientación sexual, mientras que su segundo hijo se alejó del actor para apoyar a sus dos hermanos.

Alfredo Adame siempre ha estado en vuelto en el escándalo, puesto que ha enfrentado varios junto a otras figuras públicas como Diana Golden, su exesposa, de quien refirió que cuando estuvieron casados le fue infiel y además era drogadicta, por lo que ella lo demandó.

También Adame arremetió en contra de la conductora de televisión Laura Bozzo, de quien ha dicho que la quiere fuera de México y también verla en la cárcel.