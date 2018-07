No soy bufón del rey,le canto al pueblo,al barrio, a la vida

¿Cómo surgió ese gusto musical?

Yo crecí con una familia de músicos, crecí en un ámbito musical de alguna forma cercana. Estimulado por la música particularmente, pero también de pronto uno se va aficionando a otro tipo de lecturas y desde muy chavo empecé a componer, a escribir cosas. Creo que mi formación ha sido absolutamente lírica, solamente basada en la experiencia como músico; como escritor sigo buscándole ruido al chicharrón.

¿En qué se inspira para escribir letras de protesta o rebelión?

A mí me inspira la realidad, salir a la calle, por supuesto, leer el periódico, enterarme de lo que sucede no solo en México sino en el mundo. Hay gente que me ubica como un cantante de protesta, y yo digo un poco en broma y un poco en serio: “No soy un cantante de protesta, en todo caso soy un cantante de próstata”. Acabo de cumplir 62 años, voy para 63 y me queda bien eso. En realidad, no protesto, con mis canciones significo lo que creo de la realidad, de la vida, y, por supuesto, no soy un cantante de protesta, soy un cantor del amor, desde la antigüedad, no soy bufón del rey; eso sí, le canto al pueblo, le canto al barrio, le canto a la vida, y yo lo que quiero es que la vida me quiera. Eso lo hago desde hace 49 años.

Francisco Barrios se expresa libremente.

¿Qué ha sido lo más difícil con lo que se ha enfrentado en este medio?

Lo difícil es la supervivencia como autor, como compositor,

como músico. Es muy complicado vivir bajo un régimen priísta y panista durante tantos años, en donde todo el tiempo han obstaculizado la cultura, la han saboteado, la han pervertido. Eso es lo que nos inspira y lo que nos motiva a continuar. Lo más obstaculizante es la cerrazón en el sistema en que vivimos, la ignorancia, lo retorcido que tienen el cerebro los grandes poderosos de este país.

¿Qué es lo que hace falta cambiar en el país?

Lo que hace falta cambiar es el sistema. Los gobiernos tienen daños profundos como en el temblor, daños estructurales. Solo hay que demolerlos, construir otra forma de entenderlos. Yo creo que el capitalismo lleva muchos años, y muchos años de demostrar que es injusto, que es inviable para la vida; ya lo vimos, lo seguimos viendo, cómo este sistema aniquila, asesina, tortura y castiga a los seres humanos libres.

¿Qué opina de los músicos rupestres?

Los músicos rupestres son dignos, fue un movimiento importante, fue una ráfaga muy importante de hacedores de canciones, particularmente del maestro Rodrigo González con quien tengo una gran amistad. Fue un llamado a la gente a cantar, a decir, desde la manera más sencilla, el rupetrismo es una gran metáfora de ir a lo sencillo, de ir a lo elementar para poder significarlo, para poder expresarlo, los rupestres bueno... hay algunos que se auto reconocen como rupestres. En realidad la canción es muy amplia y yo creo profundamente que el cantor que agarra su guitarra y que se significa a través de sus canciones es rupestre, es cantor, es rolero, es trovador, es juglar, un montón de formas en que hemos asumido este oficio de hacer canciones, somos hacedores de canciones y, ¡que viva la canción libre del rupestre, del rolero, del trovador!.

¿Qué opina sobre el reggaetón?

Las formas son tan diversas. El reggaetón como otras géneros ha adoptado una forma muy directa de decir ciertas cosas, de convertirse además de un movimiento en que no se piensa sino que se actúa, lo que en realidad sí se piensa, que en realidad es reflejo de todo lo que está sucediendo, y no solo es el reggaetón, es cualquier forma musical, es la música de banda, que expresa una serie de situaciones violentas, sumamente cínicas respecto a nuestros propios

comportamientos, es decir, no estoy en contra de nada, estoy en contra de lo vacío que puede ser. Creo yo que en el reggaetón existe gente como Calle Trece, que son excelentes, que están diciendo cosas importantes, que están reflexionando, que están pensando en voz alta, que están diciendo cosas trascendentes para la vida humana, no necesariamente la utilización de la mujer como un objeto sexual, o como un pedazo de carne. Yo creo en el arte, todo lo que implica el bien hacer.

¿Qué significa ser músico para usted?

Todo, de eso vivo, eso me significa en la vida, a través de las canciones. Quizá tendría que decirlo, no soy músico, yo soy, ahora sí que no soy ni músico ni poeta, simplemente escribo canciones. La música que tiene que ver con el oficio de hacer canciones como la poesía, y tiene que ver con mi oficio, intento acercarme lo más posible a esa sabiduría técnica, en sentido técnico propiamente, saber un poco más de música, saber un poco más de letras, de la poesía, de la literatura, etcétera. No en vano el maestro Bob Dylan es el premio nobel de literatura aunque quizá algunos ni siquiera conozcan canciones directamente de Bob Dylan, saben perfectamente que la respuesta está en el viento.La canción, la música, en este caso lo que dice wikipedia es una forma literaria generalmente escrita en verso, para ser cantada y eso es lo que hago, acercarme a la canción, acercame a la poesía, para poder significar lo que creo, lo que pienso en este momento tan duro de la vida, aquí en México en particular.

¿Qué satisfacción le ha dejado la música?

La satisfacción que la poca gente que pueda conocer mi trabajo, la gente que puede de alguna manera seguir mi trabajo, acompañarme a los conciertos, seguir mis canciones a través de las distintas redes sociales. Que de alguna forma se abra, se amplíe la opciones del público, de que la gente se abra más a otras posibilidades de la escucha, de saber que existe en el medio.

¿Tiene proyectos próximos?

Estamos empezando con un experimento que se llama El Mastuerzo y Los Jijos del Maíz. Estamos comenzando un segundo disco, y estamos haciendo una especie de cover, una versión de una canción muy hermosa que se llama Bésame mucho, de Consuelito Velázquez, compositora extraordinaria, gran pianista. Haremos un homenaje y una versión que hemos grabado de esa canción. Con Botellita de Jerez estamos por editar unas canciones, a propósito del tema del agua. Revivimos una canción que hicimos hace muchos años que se llama La abuelita de Batman, ahora en una versión de rock. Uno de los proyectos que estoy echando a andar es la grabación de un disco que se llamará El Mastuerzo y Calle 4, un son para bailar. Son canciones mías básicamente, con un extraordinario grupo de son, de rumba, se asociaron conmigo para hacer este experimento y bueno, son canciones. Voy a seguir cantando hasta que se acabe la matraca.