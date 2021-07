"No soy drogadicto, ni alcohólico": Vicente Fernández Jr. dice sus verdades

México. El cantante mexicano Vicente Fernández Jr. ofreció una entrevista al programa de televisión Venga la Alegría y categóricamente afirma: "No soy ni alcohólico, ni drogadicto", esto tras los rumores que han circulado respecto a su persona en los últimos meses.

Una revista de espectáculos publicó en su reciente edición que Vicente Fernández Jr. dio a conocer que este se ausentó de la vida pública debido a sus problemas con el alcohol y drogas, así como también al juego, y por tal motivo estuvo en un centro de rehabilitación.

Tajante y categóricamente no soy drogadicto, que no sería ningún pecado, no soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado, y no soy alópata (sic), no juego ni canicas”, menciona Vicente a Venga la Alegría.