"No soy la mujer de tu vida, soy la mujer de la mía", el poderoso mensaje de Andrea Sofía en "Soy yo"

A través de su más reciente sencillo, "Soy yo", la joven cantante mexicana Andrea Sofía, demuestra que no se necesitan letras explícitas para lanzar un buen reguetón. Es una canción que mezcla el pop y el género urbano, lanzada gracias al apoyo de WGN Productions. "Básicamente, se trata de una ruptura amorosa, la cual la mayoría de las personas hemos pasado", expresó la ex participante de La Voz Kids, en una agradable charla con Debate.

La cantante de 17 años de edad y originaria de Monterrey, estado de Nuevo León, México, transmite el mensaje que, pese a esa ruptura amorosa, se logra salir adelante y se comprende que primero eres tú antes que cualquier otra persona.

Ese es el mensaje que quiero dar a través de la canción y también con la letra, la cual se puede considerar sana, la cual agradezco al compositor, porque siento que de esta manera, puedo llegar a transmitir completamente el mensaje a las personas.

Andrea Sofía externó que la mayoría de las canciones que hemos escuchado del reguetón, son a base de letras un poco subidas de tono.

"La mayoría de los adolescentes escuchan ese tipo de canciones, pero siento que esta es una canción, a pesar de ser del mismo género, es diferente, por lo que viene siendo la letra, habla de los mismos temas: 'yo ya te superé, me siento mucho mejor ahora', como dice la canción, 'no soy la mujer de tu vida, soy la mujer de la mía', entonces, con base en la letra sana, puedo darlo a entender de mejor manera, sobre todo de buena manera".

La también estudiante de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, está trabajando en más música de la mano de WGN Productions.

"Darle a conocer a la gente lo que me gusta y lo que puedo llegar a hacer con mi voz, próximamente vamos a sacar nueva música para toda aquella persona que la quiera escuchar, también esperen colaboraciones, yo lo hago de todo corazón".

En lo personal, expresó, cuando canta, su intensión es poder transmitirle a las personas toda clase de emociones, mediante cada una de sus canciones. "Me encanta mucho poder transmitirle al público lo que siento, con lo que me puedo yo identificar y sobre todo con la música, espero que ellos también puedan identificarse, me gustaría mucho".

Andrea Sofía estará lanzando nueva música en los próximos meses. Foto: cortesía

La joven intérprete participó en el 2018 en el reality musical La Voz Kids de Televisa, teniendo como su coach a la cantante Lucero, conocida como "La novia de América". En aquella ocasión, durante la etapa de audiciones a ciegas, el cantautor Carlos Rivera también giró su silla, al ser cautivado por la voz de Andrea.

Ya con la experiencia de estar en el escenario de La Voz Kids, fue un gran logro para ella, porque desde pequeña veía el programa y expresaba lo mucho que deseaba estar ahí, conocer a los coaches.

"Y gracias a Dios tuve la oportunidad de vivirla y conocer a estos grandes artista, como mi coach Lucero, Carlos Rivera, la conductora Yuri, todos ellos con talentos enormes, nacional e internacionalmente hablando, también tener la oportunidad de convivir con personas de mi edad, que compartiéramos los mismos gustos".

Cabe mencionar que un año antes de La Voz Kids, viajó a Londres, Inglaterra, para participar en un show de talentos. Su extraordinaria interpretación del famoso tema "I will always love you" de la legendaria cantante estadounidense Whitney Houston, le dio el primer lugar de esta competencia a nivel internacional. "Fue también de las experiencias que me hicieron darme cuenta de que, realmente, podía llevar esto a algo más y me ha apasionado".

Estos dos programas de talentos, han sido de las mejores experiencias que ha tenido a lo largo de su vida y de mi carrera musical, "me ha ayudado a sentirme más segura de mi misma al momento de pisar un escenario o al momento de interpretar y a creérmela".