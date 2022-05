"No soy quien para juzgar", Violeta Isfel defiende su reencuentro con su amigo Eleazar Gómez

La actriz mexicana Violeta Isfel, compartió con sus miles de seguidores, su reencuentro con Eleazar Gómez, con quien tiene una amistad desde la infancia. Recordemos que ambos trabajaron en la telenovela juvenil "Atrévete a soñar". Dicho encuentro se llevó a cabo en el foro del programa "Más Noche" y la también empresaria, recibió críticas, pues usuarios de redes sociales hicieron mención de la golpiza que el actor le dio a su ex novia, la modelo peruana Tefi Valenzuela.

En un reciente encuentro con varios reporteros de espectáculos, a su salida de Televisa (participa en la competencia "Las estrellas bailan en Hoy"), Violeta Isfel expresó su alegría por haberse reencontrado con Eleazar Gómez y por el hecho de que esté retomando su carrera artística.

"Me dio mucho gusto verlo, le pregunté como estaba, evidentemente hay preguntas que no te atreves a hacer, pero lo ves en su carita, él me dijo: 'bien, estoy bien', poder trabajar junto en un sketch tan divertido, me dio gusto verlo tranquilo, dentro de todo, con muchas ganas de recuperar su carrera, con muchas ganas de acomodarse a este nuevo mundo digital", comentó la actriz quien dio vida al personaje de "Antonella" en "Atrévete a soñar".

Sobre aquel oscuro episodio en la vida del ex novio de la actriz Danna Paola, manifestó que todas las personas merecen una segunda oportunidad, "no soy quien para juzgar absolutamente a nadie".

Todos en la vida merecemos oportunidades o segundas oportunidades, sabemos que lo que sucedió no está bien, en algún momento, espero que la vida le compense todo el esfuerzo que está haciendo actualmente.

Sobre las críticas que recibió por su reencuentro con Eleazar Gómez, Violeta Isfel señaló que el hate es normal y no recibió únicamente comentarios malos. "Hubo comentarios de: 'que bueno que se está reincorporando', 'lo extrañábamos', 'que padre que ya está retomando su carrera'".

Asimismo, mencionó que todos en algún momento cometemos errores, "unos más chiquitos, otros más grandes", dejando muy en claro que el hermano de la también actriz Zoraida Gómez, siempre la ha tratado muy bien.

"Espero que aquello por lo que esté pasando, se le haya resuelto o lo resuelva de la mejor manera y si tenía algo que pagar, creo que ya lo pagó, ahora está echándole todas las ganas del mundo".

Fue en noviembre de 2020, cuando Eleazar Gómez fue detenido tras darle una fuerte golpiza a su ex novia Stephanie Valenzuela, durante una discusión en un departamento en la Ciudad de México. Estuvo más de cuatro meses en el Reclusorio Norte de la CDMX, por el delito de violencia familiar equiparada.

En marzo del año pasado, un juez le otorgó tres años de libertad condicional, luego de que Stephanie aceptara la reparación del daño que le propuso su ex pareja.