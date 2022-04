"No soy relevante para ellos", TV Azteca hace el fuchi a Toñita; Televisa la recibe por la puerta grande

Hace dos décadas la cantante mexicana Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, se dio a conocer al formar parte de la primera generación de La Academia, un exitoso programa producido por TV Azteca. En aquella generación también estuvieron Wendolee Ayala, Yahir, Raúl Sandoval, Víctor García, María Inés y otros más.

TV Azteca prepara la celebración por los 20 años de la primera generación de La Academia, proyecto al que no fue invitada Toñita, conocida como "La negra de oro", originaria de Tantoyuca, estado de Veracruz, México. "Cuando alguien quiere a alguien, lo llaman desde un comienzo", expresó la ex académica en un encuentro con varios medios de comunicación.

A mí en ningún momento me han llamado, no soy relevante para ellos, entonces hay que buscar en los lugares donde sí eres relevante, sí te necesitan y sí te ocupan.

Aunque Toñita fue desairada por TV Azteca, la televisora de enfrente, Televisa, la recibió por la puerta grande. La cantante participará en la tercera temporada de la competencia de baile, "Las estrellas bailan en Hoy", que se lleva a cabo en el programa "Hoy", uno de los shows estelares de la televisora fundada por Emilio Azcárraga Milmo.

Ante esto, Toñita manifestó que ella trabaja donde le abren las puertas. "Es como cuando la gente te dice: 'eres una malagradecida', y dices: '¿por qué voy a ser una malagradecida?', estoy tocando puertas y me las abren, y me voy a ir donde me van a abrir las puertas, no voy a rogar donde no me las abren".

Con respecto a formar parte de "Las estrellas bailan en Hoy", la ex participante de La Academia, manifestó a través de sus redes sociales estar feliz y agradecida por esta gran oportunidad, "a dar lo mejor de mí y espero contar con su apoyo como hasta ahora lo han hecho, de no soltarme mis amores".

Además de Toñita, otros famosos que han sido confirmados para la tercera temporada de esta competencia de baile del matutino "Hoy", son Raúl Magaña, Lis Vega, Raymix, Olivia Collins, Huarachín y Huarachón, Yulianna Peniche, Violeta Isfel, Bárbara Torres, César Ureña, Miguel Martínez y otros más.