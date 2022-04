"No soy tan ignorante", Eugenio Derbez responde a críticas por comentario sobre Matamoros, Tamaulipas

Hace unos días el comediante Eugenio Derbez causó controversia por un comentario que hizo sobre Matamoros, estado de Tamaulipas, México, pues supuestamente se había referido a esta ciudad del norte de la República Mexicana, como un pequeño pueblo. Ante esto, varios ciudadanos de este lugar hicieron uso de las redes sociales y con el hashtag #OigameNo, le hicieron saber al también productor de televisión y cine que no era un pueblo, resaltando las virtudes de la urbe.

¿Qué fue lo que dijo el papá de la actriz Aislinn Derbez? En una entrevista que tuvo para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, habló sobre uno de sus nuevos proyectos, una película basada en la joven estudiante Paloma Noyola Bueno, conocida como "la niña Jobs", originaria de Matamoros, Tamaulipas, quien posee un fantástico talento en las matemáticas.

"Es la historia de una niña que creció en un pequeño pueblo en Matamoros y que llegó a ser la número uno en el país", manifestó Eugenio Derbez, de 60 años de edad y originario de Villa Milpa Alta, Ciudad de México.

El esposo de la cantante Alessandra Rosaldo, quien forma parte del dúo Sentidos Opuestos, hizo frente a las críticas que ha recibido por su comentario, durante un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación en la CDMX, en la alfombra roja de la película "¿Y cómo es él?", la cual produjo.

Eugenio Derbez manifestó que lo dicho sobre Matamoros, Tamaulipas, fue malinterpretado, dejando muy en claro no ser una persona ignorante. "Es como si digo, hay un pueblito aquí en la Ciudad de México, de hecho, filmamos unas escenas a las afueras de México y es como una especie de pueblito, que hay muchos".

A eso me refería cuando dije que en un pueblito de Matamoros, no que Matamoros fuera un pueblito, no soy tan ignorante.