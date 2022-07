"No soy una víctima hijo de pu...", Chris Rock sobre la bofetada que Will Smith le dio en los Óscar

La 94.ª edición de los Óscar, la ceremonia de premiación más prestigiosa de la industria del cine y organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, por siempre será recordada como la noche cuando el actor estadounidense Will Smith, abofeteó al comediante Chris Rock durante la transmisión en vivo.

Durante la gala que se llevó a cabo en marzo pasado, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Chris Rock, antes de dar a conocer al ganador en la categoría "Mejor documental", hizo una broma sobre la alopecia que padece la actriz Jada Pinkett Smith, lo que evidentemente, no fue de su agrado.

Ante esto, su esposo Will Smith subió al escenario y abofeteó a Chris Rock, lo que sorprendió a todos los asistentes y a los televidentes. Aunque en un principio se pensó que se trataba de una broma que ambos habían preparado, el tono molesto del protagonista de la serie "El príncipe del rap", dejó muy en claro que lo ocurrido no había sido actuado.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca", expresó Will Smith, quien en aquella noche ganó el Premio Óscar como "Mejor actor", por su extraordinario protagónico de la película biográfica "King Richard", basada en Richard Williams, el padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena Williams.

El actor Chris Rock, de 57 años de edad y originario de Andrews, Carolina del Sur, Estados Unidos, se había mantenido en silencio sobre lo ocurrido, sin embargo, en uno de sus más recientes shows de comedia en el Madison Square Garden en Nueva York, se pronunció con respecto a la fuerte bofetada que recibió de Will Smith.

Cualquiera que diga: 'las palabras duelen', nunca ha recibido un puñetazo en la cara.

Asimismo, en el show que tuvo en el PNC Bank Arts Center en Holmdel, en Nueva Jersey, Estados Unidos, externó lo siguiente: "no soy una víctima, hijo de pu... No voy al hospital por un corte de papel".

Por otra parte, Will Smith reapareció en sus redes sociales, para volver a ofrecer una disculpa pública a Chris Rock, señalando que estaba "profundamente arrepentido".

"Ha pasado un tiempo, en los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando mucho, han hecho muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder. Estaba confundido en ese momento, todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar".

El esposo de Jada Pinkett Smith comentó que con su acción en los Óscar, lastimó a varias personas, entre ellas, a los familiares de Chris Rock. "Decepcionar a la gente es mi principal trauma, odio cuando decepciono a la gente, así que me duele".