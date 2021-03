No soy violador ni acosador, soy actor: Brozo se defiende de feministas

El comediante Víctor Trujillo, mejor conocido por su personaje Brozo, declaró que no es violador, acosador ni misógino, en respuesta a los señalamientos de feministas, quienes lo criticaron por manifestar su apoyo al movimiento.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Víctor Trujillo aclaró que él es un actor, aludiendo a que Brozo no es más que un personaje, mismo al que han acusado de perpetuar actitudes machistas en su programa "El mañanero".

Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor", escribió quien da vida a Brozo.

El comunicador y productor mexicano también manifestó su repudio a la campaña que busca "diluir" la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernar Guerrero pese a las denuncias en su contra por abuso.

"Repudio la campaña inquisitoria q pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Gracias siempre", añadió.

Las declaraciones de Víctor Trujillo se dan tras la polémica que estalló el pasado 8 de marzo, cuando la senadora del PAN Kenia López Rabadán compartió en redes sociales un video en el que le pide a Brozo a enviar un mensaje a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer.

"A todas, absolutamente a todas, porque no hay una que no ame, estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan, y en el alma si me la abren, feliz 8 de marzo, marchen", dijo el payaso tenebroso.

Sin embargo, su respaldo al movimiento feminista no fue bien recibido, pues internautas recordaron diversas actitudes misóginas que caracterizaron su programa, en el cual aparecía la modelo Ingrid Brans con su personaje "La Reata", portando poca ropa.

Usuarias de Twitter acusaron a Brozo de denigrar a la mujer en numerosas ocasiones con acciones machistas, por lo que lo consideraron "hipócrita" y "doble moral" por dar su respaldo al movimiento feminista ahora.

Tras el tuit de Trujillo, que no estuvo exento de polémica, el periodista Carlos Loret de Mola salió en su defensa, llamándolo "hermano" y acusando a los detractores de querer ocultar tras "una peluca verde" la vergüenza" de apoyar a un presunto abusador.

"Quieren esconder tras una peluca verde la vergüenza de querer hacer gobernador a un violador. Hermano, el tamaño de su manipulación es la medida de tu relevancia".

En respuesta, el actor de Brozo agradeció a Loret su apoyo y afecto: "Hermano querido. ¿Qué te digo que no sepas? Gracias siempre. Te quiero".