"No sugiero este camino para nadie". Will Smith revela por que su matrimonio no era monógamo con Jada Pinkett Smith

Estados Unidos.- Finalmente Will Smith decidió hablar con abiertamente sobre su matrimonio con Jada Pinkett Smith después de que saliera a la luz a principios de este año una relación extramarital con otro hombre, lo que los puso en evidencia la situación de la pareja, “Nuestro matrimonio no estaba funcionando”, dijo el famoso actor.

El nombre de Will Smith y Jada Pinkett, se volvió tendencia para las redes sociales, después de que la esposa del actor confesara frente a él que tuvo una relación con el rapero August Alsina cuando ellos estaban en serio problemas maritales.

Jada Pinkett admitió en su polémico programa Red Table Talk, vía Facebook, donde hace fuertes confesiones sobre su vida privada y la de su matrimonio, provocando reacciones entre los seguidores de Will Smith.

Sin mbargo, Will habló en una entrevista con GQ, con motivo de la publicación de sus memorias, sobre su matrimonio con Jada Pinkett de una manera más abierta, mientras que el entrevidtadro Wesley Lowery leyó una copia avanzada del libro y señaló que el actor de "Men In Black"no da muchos detalles sobre su relación.

"Jada nunca creyó en el matrimonio convencional ... Jada tenía familiares que tenían una relación poco convencional", dice Will sobre su esposa de 23 años. "Así que ella creció de una manera muy diferente a como yo crecí.

Hubo discusiones interminables significativas sobre, ¿qué es la perfección relacional? ¿Cuál es la manera perfecta de interactuar como pareja? Y durante gran parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única perfección relacional ".

Añadió: "Nos hemos dado confianza y libertad el uno al otro, con la creencia de que todos tienen que encontrar su propio camino. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. Y no sugiero nuestro camino para nadie. No sugiero este camino para nadie. Pero las experiencias de que las libertades que nos hemos dado unos a otros y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta del amor ".

Las memorias de Smith (que llevan su nombre, Will) incluyen los detalles de una explosiva pelea que tuvieron tras la celebración del 40º cumpleaños de Pinkett, que estalló tras discutir el concepto que cada uno de ellos tenía sobre la pareja.

“Nuestro matrimonio no estaba funcionando”, escribió Smith. “Ya no podíamos fingir. Ambos nos sentíamos miserables y, claramente, algo tenía que cambiar”.

Will, que celebrará 24 años de matrimonio con Jada en diciembre. Smith tiene completa su agenda de proyectos para el último tramo de 2021.

Sus memorias se publicarán el próximo 9 de noviembre y su nueva película, King Richard, llegará a los cines y a HBO Max el 19 de noviembre, informó El País.

