"No supimos manejar la fama de ella", Arturo Carmona habla del fallido matrimonio con Alicia Villarreal

En una entrevista para el canal en YouTube de Matilde Obregón, el actor y conductor de televisión Arturo Carmona, se sinceró sobre el matrimonio que tuvo con la cantante Alicia Villarreal, quien formó parte de Grupo Límite. De acuerdo con el también futbolista, cuando estuvieron casados, no supieron manejar ciertas cosas, como la fama de la cantante, lo que los llevó a separarse.

"Pasan los años, uno madura y vas entendiendo cosas, yo creo que no supimos manejar su fama", comentó el actor de telenovelas, de 45 años de edad y originario de Monterrey, estado de Nuevo León, México.

En aquel tiempo de su historia de amor, Alicia Villarreal tenía gran fama como vocalista de Grupo Límite y Arturo Carmona, era un reconocido futbolista en la "Sultana del Norte".

"Estábamos muy jóvenes, entonces, yo estaba profesionalmente jugando futbol y el tema profesional me rebasó, ojo, no era una competencia, pero el foco público me saca a mí de lo que soy y me lleva a otro rubro".

Arturo Carmona contó que en el equipo al que pertenecía, en varias ocasiones lo castigaban por aparecer en revistas de espectáculos, debido a su relación amorosa con la cantante. "Me dijeron: 'tú tienes que salir en revistas de futbol'. En esa época era un tema rústico, vamos a decirlo así, no había un tema más holgado de marketing".

Agregó que la imagen del futbolista era "romperse" el alma en la cancha, la pasión, la disciplina, "nada que te distrajera".

No supimos manejar la fama de ella, había tantos intereses en ella, entonces pensar en lo mejor, algo que la estaba estorbando profesionalmente, hablando de mí, no cabía en ese momento pensar rescatar.

Fruto de su amor tuvieron a su hija Melenie y hoy en día, Alicia Villarreal y Arturo Carmona mantienen una buena amistad.

Con respecto a su fallido matrimonio (anteriormente el actor se refirió a este como un fracaso), señaló que fue un cúmulo de muchas cosas que, a su corta edad, no supo cómo manejar, "entre ellas la parte profesional y su fama, hoy lo platicamos y sabemos que eso fue".