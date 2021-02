“No te calles, no te dejes manipular", hija de Ricardo Crespo sobre el supuesto abuso sexual que le hizo él

México. Valentina, de 14 años de edad e hija del actor Ricardo Crespo, quien supuestamente sufrió abuso sexual por parte de él según hizo público la madre de la menor, comparte en Instagram algunos mensajes que esperan sirvan a las mujeres que como ella viven quizá una situación similar.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Ricardo Crespo habla por vez primera de cómo se siente al estar viviendo una situación de abuso, la cual habría sido cometida en contra de ella por su propio padre.

No te calles, no te dejes manipular, habla, no tengas vergüenza, no te sientas culpable”, escribe Valentina, además agradece el apoyo a las personas que le han enviado mensajes sobre el tema referido que tanto la tiene lastimada.