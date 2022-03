"No te gusta que te hagan", Galilea Montijo en contra Gustavo Adolfo Infante; defiende a Gaby Spanic

"Hoy más que nunca me siento libre y protegida, vivir con el miedo del acoso público y exhibir a mi hijo de la peor manera posible, porque es mi Gabo adorado el que recibe todas las presiones al escuchar cómo se humilla a su madre públicamente, no se lo deseo a nadie. Agradezco a mis abogados y al poder judicial de México el apoyo que nos brindan. Gracias, gracias".

Asimismo, externó sentirse muy alegre y aliviana, por el hecho de que su hijo no recibirá agresiones ni humillaciones contra su madre.

La también cantante y ex reina de belleza Gabriela Spanic , manifestó en sus redes sociales sobre la demanda antes mencionada, "los tribunales mexicanos han decidido respaldar mi petición para evitar que mi hijo y yo, sigamos siendo intimidados y humillados públicamente por el periodista Gustavo Adolfo Infante , quién desde hace muchos años ha decidido exponerme como una mujer loca, de poca dignidad y falta de talento con el propósito de arruinarme como actriz y mujer".

Te gusta hacer y no te gusta que te hagan, es una cosa de nunca acabar.

Galilea Montijo arremetió en contra del conductor de "El minuto que cambió mi destino", sin mencionar su nombre. "De quien habla y quien dice que va a demandarlo, sobre todo a alguien en particular, él a su vez está demandando a otra persona porque no le gustó que hablaran de su mamá".

De acuerdo con la protagonista de la exitosa telenovela "La Usurpadora" , el Poder Judicial de la Ciudad de México, la respaldó para que el también periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, no pueda volver a hablar de ella y de su hijo Gabriel de Jesús .

