"No te queda ponerse en ese plan", Adela Micha contraataca a Alex Tienda; niega haberse burlado

La periodista mexicana Adela Micha, de 58 años de edad, negó haber querido humillar al documentalista y travel blogger Alex Tienda, al recordar en su programa "Me lo dijo Adela", la participación que tuvo hace unos años en el show "Caso cerrado" que se transmite por Telemundo y es conducido por la abogada cubano estadounidense Ana María Polo.

Según Alex Tienda, Adela Micha se burló de su pasado en "Caso cerrado", a manera de venganza por negarle una entrevista. Él se encontraba en Ucrania cuando comenzó la invasión de Rusia. En sus redes sociales documentó los primeros ataques bélicos y su odisea para poder salir de aquel país y poder regresar a México.

Al llegar a nuestro país, varios medios de comunicación buscaron una entrevista con el youtuber mexicano, entre estos, el equipo de Adela Micha. Sin embargo, Alex se negó, pues asegura que en una anterior entrevista con la periodista, para hablar de su experiencia en Afganistán, recibió un mal trato de parte de la comunicadora.

"Un día estás en 'Caso cerrado' y al otro en Ucrania", expresó Adela Micha sobre Alex Tienda, quien en su cuenta de Twitter le respondió: "estimada Adela, veo que el haberte negado la entrevista (por tu mal trato en la entrevista anterior), te orilló a buscar en mi pasado para reírte de mi trabajo".

Adela Micha aclaró que no se burló de Alex Tienda.

Asimismo, manifestó que si le servía, le compartía un video que hizo anteriormente donde cuenta, la "divertida anécdota" de cuando estuvo en "Caso cerrado", donde "demandó a su pareja sentimental", por tener relaciones sexuales con vegetales. "El video es de hace 7 años y ya todos nos reímos de aquello en su tiempo, pero seguro a ti te servirá. ¡Te mando un gran abrazo!".

En la reciente emisión de "Me lo dijo Adela", la periodista, quien formó parte de Noticieros Televisa por muchos años, aseguró no haberse burlado de Alex Tienda y que ella, fue una de las personas que lo defendió por haber ido a Ucrania.

Yo siempre he hablado bien de él, yo lo defendí un chorro de veces, ay, Alex, no te queda, no te queda, no está bien ponerse en ese plan, fue súper chistoso.