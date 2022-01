"No tengo ningún problemas por eso": Lorena de la Garza confirma que su expareja es bisexual y aún lo ama

México. La actriz y comediante mexicana Lorena de la Garza sale en defensa de su expareja sentimental, el actor Fernando Vega, tras hacerse público que él la habría utilizado para conseguir fama.

Además trasciende que supuestamente él es bisexual y Lorena de la Garza señala que ella no tiene ningún problema por eso, puesto que siempre se portó con ella como todo un caballero y aún lo ama.

“Se decía que él se estaba aprovechando por el rollo de la cuestión de la fama, yo no me considero una persona famosa, me considero una persona conocida, él no me usó ni me utilizó en lo más mínimo, para nada”, dice Lorena en entrevista con el programa Sale el Sol.

De la Garza reitera que salió con Fernando varias ocasiones, se estaban conociendo y lo define como un caballero en toda la extensión de la palabra, y no le causa asombro o incomodidad escuchar acerca de las preferencia sexuales de él.

“Bisexual, pansexual, trisexual, homosexual, a mí eso no me importa, a mi lo único que me importa de las personas es su corazón y quienes son, y por supuesto que yo sabía perfectamente bien que él es bisexual antes de empezar la relación él me lo dijo, y lo hablamos, se platicó."

Lorena de la Garza. Foto de Instagram

En lo absoluto le causa un problema tampoco saber que Fernando, su expareja, tenía una página en OnlyFans. "Él es argentino, tiene una mentalidad muy abierta, él se va a playas nudistas y tal, y pues bueno, yo no soy así, pero lo que no fue en mi año, no me hace daño”.

Lorena de la Garza, de 47 años de edad, confiesa que su relación con Fernando, de 50 años, se terminó y reitera que no fue por especulaciones que surgieron en días pasados respecto a las preferencias sexuales de él.

“Fue una relación breve, pero muy bonita, lo adoro con todo mi corazón, estoy muy enamorada de él porque tiene un corazón precioso; terminamos por una tontería y desafortunadamente fue de parte de él, él se equivocó."

Lorena de la Garza es reconocida principalmente por su papel de Nacasia en La hora pico, personaje que hacía junto a Consuelo Duval, quien interpretaba a Nacaranda, además ha participado en otras obras de teatro, como Mentiras, el Musical.