"No tengo que divorciarme": Ninel Conde NIEGA estar casada con Larry Ramos y desconoce lo que hacía

A finales del año pasado, la boda entre Ninel Conde y Larry Ramos se trató de un evento muy mediático y que trajo varios escándalos a la cantante y actriz por las acusaciones de fraude de quien sería su marido.

Tras el arresto de Larry Ramos por el FBI por los supuestos fraudes millonarios que cometió, ahora Ninel Conde aseguró que nunca estuvo casada con él , pues todo se trató de un ritual espiritual y nunca hubo un papel de por medio que los uniera civilmente.

Además, Ninel Conde comentó que desconocía toda actividad que su “marido” hacía, por lo que niega estar involucrada en sus supuestos fraudes.

“Yo no estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme”, fueron las palabras de Ninel Conde a Raúl de Molina, quien la entrevistaba para ‘El Gordo y La Flaca’ respecto al escándalo detrás de la detención de Larry Ramos, quien se creía que era su esposo.

Recordemos que al momento en que los dos anunciaron que contraerían nupcias, se armó un escándalo debido al pasado de Larry Ramos por sus acusaciones de fraudes millonarios a varias personas, entre ellos la cantante Alejandra Guzmán. A ello se sumó la intención del ‘Bombón Asesino’ de transmitir el evento por televisión.

“Legalmente no. Fue un ritual espiritual (...) Muchos le dicen ‘mi marido’, y pues no está en papeles, pero a veces eso no es lo más importante”.

Asegura que desconocía lo que él hacía

Ante la pregunta acerca de los actos ilegales que su “esposo” cometía, Ninel Conde aseguró que nunca estuvo atenta de lo que los medios de comunicación reportaban, pues él había explicado todos sus escándalos en sus propias palabras, algo en lo que ella creyó.

“Él me cuenta su versión, lo que está sucediendo, en sus palabras, y pues yo le creí, y nada (...) Yo creo que eso lo tiene que explicar él, y en su momento lo hará”.

Así mismo, la también actriz señaló que no teme a verse afectada por la situación con Larry Ramos, pues dijo no estar enterada de todos los detalles de lo que él hacía, por lo cual no está entrometida.

“No, porque tendría yo que conocer su situación y las cosas de trabajo que él hace, y yo las desconozco (...) Es un tema que yo no tengo mucho que decir al respecto, simplemente me interesa aclarar que es algo en lo que no tengo yo injerencia”.

A su vez, el ‘bombón asesino’ destacó que no recibió nada de dinero de los ‘negocios sucios’ de Larry Ramos, como se ha especulado en distintos medios de información.

“No es cierto. Yo, gracias a Dios, siempre he sido una mujer de trabajo, y siempre he tenido mis recursos”, dijo. “Obviamente una pareja cuando te quiere apoyar o dar, pues es algo de pareja, pero así que me hayan depositado cantidades estratosféricas, jamás”.

Ninel Conde declaró que luego del escándalo seguirá trabajando en lo que hace, y que el resto le tocará a las autoridades investigar.

“Yo tengo una casa que sostener, una hija la cual todavía depende de mí y muchos miles que no se pagan solos. Entonces hay que trabajar, y (es) lo que siempre he hecho desde hace 22 años”.