"No tengo que hablar de él", Tefi Valenzuela dice que la golpiza y Eleazar Gómez están en el pasado

La bella modelo y cantante peruana Tefi Valenzuela sufrió violencia física de parte de su entonces pareja sentimental, el cantante mexicano Eleazar Gómez. Durante una discusión, el también actor de telenovelas le propinó una fuerte golpiza, por lo cual enfrentó un proceso penal y estuvo unos meses en una prisión en la Ciudad de México.

En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, Stephanie Valenzuela dejó muy en claro que aquella golpiza y Eleazar Gómez están en el pasado.

Ya quedó en el olvido, ya no pienso hablar más del tema, no tengo que hablar de él, ya es un tema pasado, ya quedó ahí, y solo me voy a enfocar en mi carrera.