"No tiene dinero y no tiene trabajo", Sergio Mayer responde a Natália Subtil

Finalmente, aseguró que quiere de vuelta su camioneta , pues él la apoyó de buena fe, y al final fue ella quien decidió no usar el vehículo para lo acordado, que era llevar a su nieta Mila a la escuela, lo cual nunca hizo.

De la misma manera, Sergio Mayer negó haber enviado paparazis a la casa de la madre de su nieta y de haber vendido la exclusiva de su embarazo, ya que no tiene la necesidad de recurrir a este tipo de situaciones.

Si ella no tiene dinero y no tiene trabajo para pagar su renta porque está deprimida y yo llego y le digo: deja la depresión y ponte a trabajar y le doy los elementos para trabajar ¿eso es falta de empatía, o sea preocuparme por ella y darle trabajo?", señaló Mayer.

Además, expuso que la actriz brasileña, Natália Subtil , no tiene dinero ni trabajo lo que la tiene deprimida, así que le pide que busque trabajo y hasta le brinda su ayuda para conseguir trabajo.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Mayer expuso que él no era ningún psicólogo y no le importaba si Natália sufría de depresión , pues lo que realmente le interesa es que su nieta, Mila, esté bien.

México.- Tras las recientes declaraciones de Natália Subtil ante la prensa de espectáculos, donde asegura que Sergio Mayer era "un suegro metiche", el actor y expolítico no se queda callado y habla sobre la madre de su nieta.

Gilberto Coronel Periodista Web

