"No tiene importancia": Belinda SE NIEGA a cantar 'El Sapito' en La Voz Senior

Pese a ser uno de los grandes éxitos de su infancia, Belinda se mostró incómoda con la mención de ‘El Baile del Sapito’ en ‘La Voz Senior’, y se negó a cantarla.

Aunque hoy en día se lo toma con más humor que en el pasado, por un tiempo Belinda se molestaba cuando le pedían cantar ‘El Sapito’, argumentando que tiene canciones mucho mejores que esa que el público pide y que es rescatada de una de las telenovelas que protagonizó.

Aún así, la cantante todavía es un poco opuesta a la idea de cantar la canción, y hasta casi termina peleada con Yahir y Ricardo Montaner por ello.

Durante el estreno de la nueva temporada de ‘La Voz Senior’, donde Belinda es coach y donde los concursantes son adultos mayores de 50 años, la interpretación de Juan José Castillo en las audiciones conmovió a los coaches, quienes trataron de convencerlo de unirse a sus equipos.

Ante el comentario de Castillo, revelando que hace música infantil y tiene su personaje, Belinda hizo un pequeño comentario (“entonces, se puede identificar conmigo”), que aunque fue un esfuerzo para persuadirlo de entrar a su equipo, no contaba con que iniciaría una conversación en torno a una de sus canciones más recordadas de su infancia, ‘El Baile del Sapito’.

“¿Él se sabrá esa tuya?”, preguntó Ricardo Montaner a Belinda, aunque fue Yahir quien se adelantó a responder: “¿El Sapito? Sí, seguro”.

Ante la evidente cara de incomodidad de Belinda, Ricardo Montaner se apresuró a aclarar que no se refería a esa en específico, aunque para todos los coaches era claro que sí estaba hablando del tema para la telenovela ‘Cómplices al rescate’.

“Sabes perfectamente que te referías a esa”, respondió Belinda agresivamente. “Porque tú provocaste que Yahir dijera esa palabra”.

Tratando de desviar el tema, Belinda aseguró que el participante probablemente no conoce la canción, a lo que Yahir insistió en que la cantara para recordársela. Aunque Belinda se seguía negando, el ex de La Academia negó que lo dijera con mala intención: “Es una canción infantil muy bonita, no tiene nada de malo”.

“Es una canción de hace mucho tiempo. No tiene importancia, no creo que (la conozca). Antes de que usted naciera”, dijo Belinda para concluir con la conversación.

Belinda aseguró al concursante que solamente si entra a su equipo la convencerían de cantar ‘El Sapito’ (o ‘la ranita’, luego de la equivocación de Castillo), y que esta sería su única condición.

Sin embargo, Yahir y los fanáticos de Belinda se quedaron con las ganas de que la cantante interpretara su gran éxito, pues Juan José Castillos al final se decidió por el equipo de Yahir. “Me salvé”, dijo la novia de Christian Nodal.

