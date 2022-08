"No tiene ni partido", Gustavo Adolfo Infante a Sergio Mayer por querer ser presidente tras AMLO

Hasta el momento, Sergio Mayer no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones que hizo en su contra Gustavo Adolfo Infante.

Finalmente, el conductor del programa De Primera Mano señaló que Sergio Mayer sólo hizo el ridículo al destapar sus aspiraciones políticas, ya que no cuenta con el respaldo de un partido político y señaló que dicha situación es por ser un "traicionero".

"Sus antecedentes que se me vienen a la mente son producción de 'Solo para mujeres', que les ordenó meterse al periférico sin permiso, sin protección y como resultado murió una persona, ¿saben con cuánto indemnizó a Edgar Ponce? Nada, ni un centavo, ni a él ni a su familia, lo único que supimos fue que lo amenazó con que se callara porque no se la iba a acabar, ¿el culpable? Sergio Mayer, de la muerte de éste cuate", añadió.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante señaló que Mayer no cuenta con la preparación académica ni los méritos necesarios para convertirse en el próximo presidente de México ni de cualquier país, así que decidió enlistar sus logros.

"Oigan, qué tal que un cuate que se llama Sergio Mayer ahora salió con que quiere ser presidente de la República. No, no mam*s, ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? ¿En serio tan pinch* y tan mal está la política del país con un cuate como Mayer queriendo ser presidente?", aseveró el periodista.

Y quien no se pudo quedar callado fue Gustavo Adolfo Infante , el periodista aprovechó para irse con todo en contra del ex Garibaldi , esto a través de una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Facebook.

