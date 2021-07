No todos los hermanos de Aislinn Derbez, son Derbez; conoce a Mich Aguilera, hija del Señor Aguilera

Muchos saben que la actriz Aislinn Derbez forma parte de una de las familias más conocidas, exitosas y queridas del entretenimiento en México, integrada por sus hermanos José Eduardo, Vadhir y Aitana, así como por su famoso padre Eugenio Derbez, comediante y productor de televisión.

Sin embargo no todos los hermanos de la actriz de "La Casa de las Flores" y ex esposa de Mauricio Ochmann, son Derbez. Quizá algunas personas no lo sepan, pero Aislinn tiene otras dos hermanas, pero a diferencia de Vadhir y José Eduardo, se mantienen lejos de los reflectores.

Aislinn Derbez es fruto de la relación amorosa que tuvo Eugenio Derbez con la actriz de doblaje Gabriela Michel; posteriormente se separaron y años después, la mamá de Aislinn contrajo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera, recordado por muchos como "El Señor Aguilera" quien formó parte de "En Familia con Chabelo" (estaba a cargo de la sección "Cuates de provincia").

Gabriela Michel y "El Señor Aguilera" tuvieron a sus hijas Chiara y Mich Aguilera, las otras hermanas de Aislinn que no son Derbez.

En un reciente post en su feed de Instagram, Aislinn Derbez compartió una fotografía de su hermana Mich Aguilera junto a su hija Kailani; de hermana a hermana, la actriz le dedicó unas amorosas palabras con motivo de su cumpleaños.

Ella es mi hermana Mich Aguilera, mi mejor amiga y una de las personas que más amo y admiro.

Aislinn Derbez manifestó que Mich es menor que ella, "pero siempre se ha creído mi hermana mayor, siempre se portó como la mamá de la casa (tipo me hacía de desayunar y me regañaba por todo)".

Además de compartir que su sueño es ser mamá y escribir libros, resaltó que su hermana Mich Aguilera "es una chingona" y es una pieza fundamental de su podcast "La magia del caos": "sin ella no estaríamos materializando las cosas tan increíbles que hay ahí, somos casi opuestas en miles de cosas pero muy similares en nuestra búsqueda interna y la manera de ver y afrontar la vida".

Aislinn Derbez, hijastra de "El Señor Aguilera", pidió a sus seguidores felicitar a Mich a través de su cuenta en Instagram, ya que la de su hermana es privada.

No es muy común que la actriz comparte fotografías de su familia que no es Derbez; en el pasado Día de las Madres publicó una adorable fotografía junto a su hija Kailani y su progenitora Gabriela Michel.