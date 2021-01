"No tomen y se tatúen": Eiza González elimina su tatuaje en el pie

La actriz mexicana, Eiza González, compartió recientemente una fotografía por medio de sus redes sociales con la finalidad de dar un reflexivo mensaje a todos sus fanáticos, acompañado de una imagen de su pie que dejó boquiabierta a todos.

Por medio de su cuenta personal en Instagram que la artista oriunda de la Ciudad de México dio a conocer dicho mensaje junto a una foto de su pie con un peculiar tatuaje para dar una lección a sus poco más de 6.4 millones de seguidores en dicha red social.

Leer más: Eiza González muestra el maquillaje con el que destaca sus bellos ojos cafés

Fue a través de un proceso láser que la estrella de "Baby Driver", decidió eliminar el tatuaje que realizó en su juventud y que, al parecer, ya no es de su agrado, pues dentro de la historia compartida, escribió:

"Preferably don't drink and get tattooed when you're young / De preferencia no tomen y se tatúen cuando son jóvenes”, señaló.