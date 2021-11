"No ubico a nadie más que a mis amigas", Galilea Montijo asegura no conocer a Carmen Muñoz

La actriz y conductora de televisión Galilea Montijo desmintió los rumores de su salida del programa "Hoy", uno de los shows de mayor rating de la televisión mexicana. Hace días varios medios de comunicación, publicaron que al parecer Carmen Muñoz se uniría a este matutino de Televisa y sustituiría a la esposa del político Fernando Reina Iglesias.

En un encuentro con varios medios de comunicación en un evento de la Ciudad de México, Galilea Montijo aseguró no saber quién era Carmen Muñoz, "no ubico absolutamente a nadie más que a quienes ya saben que son mis amigas", expresó ante la sorpresa de los reporteros.

Carmen Muñoz formaba parte de TV Azteca, donde fue conductora de programas como "Enamorándonos", "Al extremo" y "Venga la alegría". Tras su salida de la televisora fundada por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, surgieron los rumores de que se iría a Televisa y formaría parte del elenco de "Hoy".

"¿Carmen Muñoz?", manifestó la comadre de la también presentadora de televisión Inés Gómez Mont, cuando se le preguntó si era verdad que ella la reemplazaría en el matutino. Gali señaló que no era por ser "payasa", pero no tenía tiempo de ver al elenco de la competencia "Venga la alegría", ya que en ese mismo horario está en vivo en "Hoy".

La actriz de telenovelas de 48 años de edad y originaria de Guadalajara, Jalisco, dejó muy en claro no tener problema alguna si Carmen Muñoz entra a "Hoy" y en caso de que suceda, le dará una calurosa bienvenida. "Yo no estoy peleada con la vida ni con que les den trabajo a nadie".

No se sabe si esto fue una indirecta para Carmen Muñoz, pero Galilea Montijo externó que hay diferentes formas de llegar en la vida a lugares, "hay lugares donde llegas con la cabeza arriba y otros donde llegas con la cabecita abajo".

Y con respecto a los rumores de su salida de este programa, publicó en las stories de su cuenta de Instagram, que las ocasiones cuando se ha ausentado del show, se debe a problemas de salud o por otros compromisos laborales.

"Se dice, se rumora que me voy del programa, no es cierto, siempre lo he dicho, que el día de mañana los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles, o sea, ¿cuál es el secreto?".