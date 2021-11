"No va a triunfar, está fea", Majo Aguilar bromea sobre su prima Ángela Aguilar y recibe críticas

La joven cantante y compositora María José Aguilar Carrillo, mejor conocida como Majo Aguilar, integrante de la Dinastía Aguilar, estuvo en un programa de televisión donde hizo un comentario sobre su prima Ángela Aguilar, por lo cual ha recibido ciertas críticas. Recordemos que ambas son nietas de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, grandes leyendas de la época de oro del cine mexicano y de la música ranchera.

Majo y Ángela Aguilar llevan a cabo sus carreras artísticas en el género ranchero, por lo que las comparaciones no han podido faltar e incluso, se habla de una rivalidad entre ellas.

La hija del cantante Antonio Aguilar Jr. y sobrina de Pepe Aguilar, estuvo en el programa "SNSerio" de Multimedios, una televisora de Monterrey, Nuevo León. En dicho show Majo participó en una dinámica llamada "comételo o escúpelo", donde debía responder unas preguntas o comer algo no tan agradable.

Una de estas preguntas formulaba: "¿quién crees que tenga peor voz, Leonardo o Ángela?". Los conductores de este programa trataron a toda costa poner palabras en la boca de la cantante, quien les siguió el juego. A manera de broma Majo Aguilar externó que su prima Ángela no va a triunfar.

"Voy a dar una respuesta y mañana me disculpo con uno de ellos", mencionó Majo Aguilar ante la insistencia de los conductores de "SNSerio".

Yo creo que Ángela no va a triunfar, Ángela no sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal, no va a ganar nada, no es profesional, está fea.