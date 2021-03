"No voy a decir lo que me parece justo o no": Tefi Valenzuela sobre la libertad de Eleazar Gómez

Ante la noticia de que Eleazar Gómez, quien fue detenido por agresión a su ex pareja Tefi Valenzuela, fue puesto en libertad condicional, la agredida declaró sentirse conforme con la decisión del juez.

Eleazar Gómez habría aceptado ante el juez su culpabilidad en la agresión a Tefi Valenzuela, quien lo había denunciado, por lo que obtuvo libertad condicional durante tres años.

Tefi Valenzuela tomó su cuenta en Instagram para dar su opinión sobre el hecho, manifestando que se queda tranquila con la decisión por parte de la justicia.

Según lo declarado por ella misma mediante un video, para ella lo más importante fue que finalmente Eleazar Gómez admitiera su culpabilidad, declarando la fecha del 25 de marzo como el día en que “se hizo honor a la verdad”.

“Lo que me llevo, y lo más importante, es que a partir de hoy, 25 de marzo, nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que yo declaré, ni mi verdad, que al fin, en honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante mío”.

Aunado a su libertad condicional, Elezar Gómez deberá asistir a terapia psicológica durante los siguientes tres años, no podrá acercarse a la agredida ni a los lugares que frecuenta, y deberá ofrecer una disculpa pública.

Tefi Valenzuela señaló que desde el inicio había dicho que iba a estar conforme con la decisión del juez, por lo que ella no va a opinar respecto a si la decisión le parece la adecuada o no.

“Yo siempre dije desde el día uno que me iba a conformar con lo que el juez dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o no me parece justo, porque yo dije desde el día uno que iba a dejarlo en manos de la justicia”, dijo. “Si estas son las medidas que ellos consideraron, pues me va a tocar aceptarlas”.

La modelo también aprovechó para pedir a mujeres que también han sido víctimas de violencia como ella que también denuncien, en favor de que las demás no pasen nunca por lo mismo.

“Estuvo bien denunciar, no me arrepiento por un minuto, sé que hice lo correcto. Hoy se sabe que dije la verdad, y las invito a que denuncien, siempre denuncien para dejar este tipo de precedentes y que no vuelva a pasarle a otras mujeres”.