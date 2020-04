"No voy a dejar que este barco se hunda", Carlos Sarabia

“Yo, como líder de este proyecto llamado Casa Music, como líder de este proyecto Banda Legítima, en este momento como capitán de este barco, no quiero dejar que este barco, como muchos otros, se hunda, y buscaré alternativas para hacer que esto siga adelante. No es fácil hablarlo desde el corazón, sé que muchos compañeros no se van a atrever por vergüenza y por muchas otras cosas a decirlo, pero necesitamos el apoyo de todos ustedes, mi gente. Que Dios me los bendiga y vamos a buscar la estrategia”, es parte del sentido discurso que compartió este primero de abril, a través de una transmisión en su cuenta de Facebook, el cantante Carlos Sarabia.

El intérprete, que formó parte de banda El Recodo, Recoditos y La Adictiva, entre otras consolidadas agrupaciones, hoy en día encabeza un proyecto en desarrollo como solista, por lo que se atrevió a hablar de un problema que aqueja a múltiples agrupaciones en esa misma situación, así como a gran parte de la población... la falta de trabajo ante la cuarentena que se realiza como medida preventiva a la propagación del Covid-19.

Con el corazón en la mano. En esta ocasión, Sarabia no usó su cuenta para compartir alguna melodía, invitar a un concierto o hablar de algún proyecto, aunque sí se dio un momento para anticipar que pronto lanzará en sus redes sociales un concierto que grabado para sus seguidores y contó que ayer estrenó un popurrí de Juan Gabriel.

Sin embargo, el objetivo central de este enlace fue el sincerarse y mostrar una dura situación económica que viven muchos músicos en la región y el país.

Destacó que la industria de la música vive gracias al apoyo del público, y que en estos momentos en los que no pueden salir a ofrecer conciertos y espectáculos, por lo que muchos integrantes de agrupaciones no pueden llevar sustento a sus familias. Expresó su preocupación sobre cómo él y otros proyectos en desarrollo pueden apoyar a sus músicos, aunque confesó que es muy difícil.

Ante esto, propuso el Superchat de YouTube, una herramienta que permite que los artistas y músicos toquen o presenten una melodía desde casa y los seguidores a su vez puedan hacer un donativo o pago por la pieza. Es decir, harían una tocada virtual.

Señaló que habrá agrupaciones que por ego o porque están establecidas no necesitan de algo así o no se atreverían a hacerlo, sin embargo, y pese a que no es fácil atreverse a lanzar esta propuesta, dijo que lo hace por sus compañeros y sus familias. Sus seguidores agradecieron su sinceridad e intención, y le expresaron su apoyo a través de múltiples mensajes.