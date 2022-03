"No voy a permitir que se me trate como hace 20 años", Lolita Cortés revela malos tratos en La Academia

La reconocida actriz de teatro musical Lolita Cortés, de 51 años de edad y originaria de la Ciudad de México, es unas de las personalidades más emblemáticas de La Academia, reality show musical de TV Azteca. La también cantante formó parte del panel de críticos en la tercera, cuarta, quinta y novena generación, siendo muy recordados sus confrontaciones con Jolette.

Asimismo, fungió como directora de La Academia en la séptima y octava generación. Hay rumores de que TV Azteca volverá a producir una nueva generación de esta competencia de canto.

En una entrevista con Javier Poza para su programa de radio en Grupo Fórmula, Lolita Cortés respondió si volvería a trabajar en La Academia. "No ha habido ningún acercamiento hasta ahora, se ha hablado mucho al respecto y muchas personas se han acercado a mí por este tema".

En esta charla con el hermano del actor Jorge Poza, externó que si llegará a haber un acercamiento con la producción de este show, tendrá que poner los pros y contras sobre la mesa, revelando que en el pasado recibió malos tratos en La Academia.

No la pasé bien, la gente ahí no me trató muy bien que digamos, al contrario, la misma gente de otros programas hablaban cosas espantosas sobre mí.

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, nombre real de la artista, no especificó cuáles fueron esos malos tratos que recibió ni de quien los recibió. "Si llegara a una forma de trabajar con ellos, habría muchas cosas que aclarar respecto a la gente que continúa ahí y que han sido un tumor".

Asimismo, dejó muy en claro no ser la misma persona de aquellos años que soportó esta situación, "no voy a permitir que se me trate como hace 20 años".

Hasta el momento se desconocen mayores detalles de lo que, supuestamente, sería la nueva generación de La Academia, reality show donde han surgido grandes intérpretes como Yuridia, Carlos Rivera y Yahir. Cabe resaltar que la primera generación ha sido la más exitosa, donde participaron Wendolee Ayala, Víctor García, Raúl Sandoval, Toñita, Estrella Veloz, Nadia, María Inés, Miguel Ángel y varios más.