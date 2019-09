Noelia abre su corazón una vez más a la balada romántica

Noelia es pura candela, apasionada, entregada a su público, una artista versátil que simplemente hace lo que más le gusta. Como dijera en una de sus icónicas canciones, “yo soy candela soy una llamara...”. No podemos imaginar la trayectoria musical de esta hermosa puertorriqueña sin su colosal éxito internacional Tú, una balada que fue su carta de presentación, el primer sencillo de su álbum debut.

“Esa canción me abrió paso a una gran carrera artística, con la que comencé con el pie derecho y con mucha solidez”, resaltó Noelia en una amena charla para EL DEBATE. “Después de esa hubo otras baladas, como Cómo duele, Clávame tu amor, grandes baladas que continuaron con el paso de mi trayectoria, y ahora lo mejor está por venir, ahora un álbum entero de baladas románticas que estará listo en diciembre”, contó en exclusiva la cantante boricua.

Yo los amo a todos ustedes, no hay nada que me haga más feliz que entregarles más de eso, más de lo que son mis baladas románticas y mucho amor.

Noelia ha vendido más de 10 millones de copias con sus ya clásicos discos en español. Foto: cortesía

Hace unos días Noelia sorprendió a sus millones de fans al dar a conocer nueva música, su regreso a lo que ella misma llama su área natural. Su nueva balada, "Dame una razón" (primer sencillo del disco que lanzará en diciembre) ya suena en las estaciones de radio. Esto ha llenado de alegría el alma de Noelia, pues luego de 13 años de no grabar este tipo de música, lo vuelve a hacer con una carrera artística muy consolidada.

“Es una canción hermosísima, desde que me la presentaron me encantó, entré de vuelta al mundo de la canción romántica, esto es pura felicidad y alegría, mi área natural, el amor, el romance, la música romántica es lo que me viene más apasionado desde el centro de mi alma, feliz de estar de regreso cantando música romántica para todos ustedes que por tanto tiempo me lo estuvieron pidiendo, ya llegó el momento, regresé a la balada romántica”.

El lanzamiento de su nueva producción discográfica vendrá acompañado de una gira donde regresará a los escenarios “para cantarles con mucho amor a todo mi público que me ha esperado por mucho tiempo”.

Noelia Lorenzo Monge, nombre completo de la cantante, espera visitar muchas ciudades de diversos estados de nuestro país, como Sinaloa. La intérprete puertorriqueña se considera sinaloense de corazón. “Me fascina cómo son allá, yo digo siempre que si yo hubiera tenido la bendición de ser mexicana, yo sería de Sinaloa, hablan parecido a mí, mis mejores amigos son de allá, mis músicos son de Los Mochis".

Tenemos muchas cosas en común, somos muy cálidos, son muy apasionados conmigo.

Inició su carrera musical a finales de la década de los 90s, con su primer álbum homónimo titulado "Noelia", bajo la producción de Estefano y el sello discográfico Fonovisa. Foto: cortesía

Con mucha candela, Noelia incursiona como actriz

Hace unos meses la artista sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que sería actriz en su propia película para adultos; dicho filme erótico lleva por nombre "Noelia: Secret Passion" (próximo a estrenarse en su portal web).

"He estado muy contenta, muy enfocada trabajando en diferentes cosas, todo lo que hago me hace feliz, me llena, y yo creo que eso se refleja en el público, es una hermosura la relación que por bendición de Dios y del universo yo he podido lograr tener con todos ustedes, con todo mi público de Latinoamérica, pero por sobre todas las cosas, con México".

La música de Noelia permanece en el gusto del público; sus melodías y letras siguen latentes con el pasar de los años. ¿Qué es lo que tiene su música?... “yo pienso que autenticidad, está la esencia de mi alma, de mi espíritu, y eso hace que se le quede en el corazón a todos, porque lo hago con todo el amor, con todo lo que es mi ser, la pureza de lo que soy”.

Les agradezco la paciencia, el apoyo, la fortaleza que me han dado con su amor en las malas y en las buenas, aquí voy de nuevo a abrazarlos con todo el amor del mundo y con mejor trabajo cada vez más.

La canción "Tú" alcanzó el puesto 5 en los Hot Latin Tracks de Billboard. Hoy en día el video musical tiene más de 120 millones de reproducciones en su canal de YouTube, además la canción mantiene una gran rotación en radios.