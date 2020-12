Noelia aparece desde la tina y con su pose conquista a millones

Noelia de 41 años de edad desató la locura después de compartir un video desde la tina y aunque muchos pensaron que se trató de un descuidó por parte de la artista originaria de Puerto Rico, ella solo trató de darle publicidad a su Only Fans, pues desde años los fans de Noelia han querido ver publicaciones más seductoras de ellas.

En el video se puede ver a Noelia preparando la tina de una manera seductora, pero a la vez romántica, pues comenzó a prepararla con rosas y velas para dar un ambiente más relajado, por si fuera poco la pose de Noelia dio mucho de que hablar en ese momento, ya que dio hincapié a que sus fans tuvieran todo tipo de fantasías, además se le ve un cuerpazo a la rubia.

Si echamos un vistazo al Instagram de Noelia donde cuenta con más de un millón de seguidores, podemos ver las publicaciones que hace con su belleza extraordinaria, que van desde pantalones muy pegados hasta unos trajes de baño demasiado seductores, pues sus fans le dicen que se ve como una verdadera diva, pues tiene el cuerpo de una diosa.

"Que hermosa besitos que linda sonrisa", "Barbie eres una muñeca te Amoooooo tu fan número uno saludos desde Monterrey nuevo León México", "Mi hermosa altruista! Dios te de más, por tus bonitas acciones en favor de los niños! Te amo linda!", "Hoy le pido a DIOS que bendiga tus actividades y te ayude a vivir en milagros, plenitud y abundancia", le escriben a Noelia en sus publicaciones.

Aunque como cualquier artista, Noelia tiene a sus haters, quienes le han dicho de todo, en especial cuando lanzó su Only Fans, pero ella lejos de sentirse mal les hizo saber que disfruta que estén al pendiente de ella, pues cada vez más la también cantante se sigue rodeando de éxitos, en especial cuando la belleza de su cuerpo es la protagonista.

Dejando de fuera los problemas, Noelia esta feliz de que por fin llegue la Navidad, pues es una época que le fascina, es por eso que la artista expresó en Instagram sus deseos para que este fin de año la humanidad encuentre de una vez por todas la vacuna contra el Covid-19, pues está preocupada por tanta muerte en el mundo.

Querido SANTA: Solo quiero pedirte que por fin este próximo 2021 se vacune a todo el mundo y acabemos con los contagios del COVID-19. No importa lo demás, acabar con este virus es lo que deseo, no mas muertes ni tragedias a causa de esta enfermedad. Regálale sabiduría a la gente para que se cuiden en estas fechas en lo que llegamos a la Vacuna y la Inmunidad. Que las Fiestas no sean mas importantes que la Salud de los demás, escribió Noelia en una publicación.

La sinceridad de Noelia siempre ha sido muy valiosa para sus fans y es que ella ha tratado de hablar con el corazón cada que lo considere necesario, es por eso que otros artistas que han tenido la oprtunidad de entrevistarla la quieren demasiado, alguna de ellas son Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

Recordemos que Noelia es una chica que no solo es amante de la moda, también del ejercicio, pues en su Instagram comparte fotos o videos en el gimnasio donde se le ve haciendo todo tipo de ejercicios, además invita a sus fans a que hagan de todo en esta vida, pues es una mujer que vive sus días al máximo.

Cabe mencionar que Noelia a pesar de que vive en Estados Unidos, vive enamorada de México, pues fue el país que vio crecer su carrera desde muy joven cuando se lanzó como cantante con temas como Tú, el cual se convirtió en un hit.